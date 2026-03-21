Informations pratiques

Mulhouse

Danse Sybilline

20 allée Nathan Katz Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2027-03-09 19:00:00

fin : 2027-03-10 19:55:00

Date(s) :

2027-03-09 2027-03-10

En Guadeloupe, les proverbes nourrissent les conversations de leur force évocatrice, suggérant une manière sensible d’habiter le monde en privilégiant l’image et la poésie. Sibylline poursuit l’exploration de l’héritage guadeloupéen de Léo Lérus en convoquant ce socle vivant , en perpétuelle transformation.

Le proverbe créole Pawòl anba fèy pa ka pèd ( les paroles sous les feuilles ne se perdent pas ) inspire le chorégraphe. Suggérant confiance, patience et continuité, il traduit l’idée que les paroles, même dissimulées ou murmurées, ne disparaissent jamais complètement. Elles restent dans la mémoire collective, enfouies comme des graines sous des feuilles, prêtes à germer au bon moment. Ainsi les héritages ne disparaissent pas ils se déplacent, se transforment, s’adaptent au présent. C’est dans cette dynamique que s’inscrit Sibylline, nouvelle pièce chorégraphique pour neuf interprètes. Entre écriture contemporaine et racines créoles, la pièce fait apparaître des réminiscences du gwoka et du Léwòz profondément enracinées dans l’histoire et les traditions caribéennes et que les mots de la slameuse Dory Sélèsprika viennent percuter. Sous les feuilles, ce ne sont pas des vestiges que l’on découvre, mais un champ de possibles plein d’élan !

A partir de 10 ans. .

20 allée Nathan Katz Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 36 28 28 info@lafilature.org

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English :

L’événement Danse Sybilline Mulhouse a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace