Danse Sybilline Mulhouse
mardi 9 mars 2027 · Mulhouse
Informations pratiques
Mulhouse
Danse Sybilline
20 allée Nathan Katz Mulhouse Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2027-03-09 19:00:00
fin : 2027-03-10 19:55:00
Date(s) :
2027-03-09 2027-03-10
En Guadeloupe, les proverbes nourrissent les conversations de leur force évocatrice, suggérant une manière sensible d’habiter le monde en privilégiant l’image et la poésie. Sibylline poursuit l’exploration de l’héritage guadeloupéen de Léo Lérus en convoquant ce socle vivant , en perpétuelle transformation.
Le proverbe créole Pawòl anba fèy pa ka pèd ( les paroles sous les feuilles ne se perdent pas ) inspire le chorégraphe. Suggérant confiance, patience et continuité, il traduit l’idée que les paroles, même dissimulées ou murmurées, ne disparaissent jamais complètement. Elles restent dans la mémoire collective, enfouies comme des graines sous des feuilles, prêtes à germer au bon moment. Ainsi les héritages ne disparaissent pas ils se déplacent, se transforment, s’adaptent au présent. C’est dans cette dynamique que s’inscrit Sibylline, nouvelle pièce chorégraphique pour neuf interprètes. Entre écriture contemporaine et racines créoles, la pièce fait apparaître des réminiscences du gwoka et du Léwòz profondément enracinées dans l’histoire et les traditions caribéennes et que les mots de la slameuse Dory Sélèsprika viennent percuter. Sous les feuilles, ce ne sont pas des vestiges que l’on découvre, mais un champ de possibles plein d’élan !
A partir de 10 ans. .
20 allée Nathan Katz Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 36 28 28 info@lafilature.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Danse Sybilline Mulhouse a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace
À voir aussi à Mulhouse (Haut-Rhin)
- Visite guidée Des premières manufactures à l’essor industriel Mulhouse 11 septembre 2026
- Visite guidée de la locomotive à vapeur au TGV Mulhouse 12 septembre 2026
- Journée découverte au zoo de Mulhouse Mulhouse 13 septembre 2026
- Bourse 1/43 Mulhouse 13 septembre 2026
- Visite guidée Balade dans le Haut Rebberg Mulhouse 13 septembre 2026