Danse Theatre of dreams Mulhouse
vendredi 25 septembre 2026 · Mulhouse
Informations pratiques
Mulhouse
Danse Theatre of dreams
20 allée Nathan Katz Mulhouse Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-25 20:00:00
fin : 2026-09-25 21:30:00
Date(s) :
2026-09-25 2026-09-26
Toujours aussi puissante, viscérale, l’œuvre de Hofesh Shechter est la promesse d’un moment intense. Theatre of Dreams conjugue lyrisme et poésie, extravagances, fantasmes et cauchemars, le tout dans la pulsation, irrésistible, qui caractérise ce chorégraphe.
L’énergie déployée par les interprètes est saisissante. À couper le souffle. Cette pièce interroge notre capacité à agir ensemble, question clé pour l’avenir de l’humanité. Hofesh Shechter fait surgir des moments de joie ou de puissance, assombris par des apparitions qui semblent hanter la scène comme des fantômes du passé. Il explore les profondeurs de l’inconscient, s’autorise des rêves éveillés où se révèlent les peurs, les espoirs et les désirs. Le tout explose en une myriade d’émotions. L’intensité esthétique et technique des interprètes est bouleversante.
A partir de 13 ans (certains passages contiennent de la nudité). .
20 allée Nathan Katz Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 36 28 28 info@lafilature.org
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English :
L’événement Danse Theatre of dreams Mulhouse a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace
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