Danse thérapie en famille Bibliothèque Benjamin Rabier Paris

Pendant 1h30, 6 duos parents et enfants de 4 à 6 ans sont invités à danser, jouer, inventer et partager un moment sensible et joyeux autour du mouvement.

Cet atelier inclusif accueille des enfants porteurs de handicap et non porteurs de handicap, dans une démarche de rencontre, de mixité et de découverte de l’autre à travers la danse.

Ensemble, parents et enfants pourront expérimenter le plaisir du mouvement, développer leur imagination, renforcer le lien et vivre une expérience corporelle joyeuse et accessible à chacun.

Aucun prérequis n’est nécessaire : venir comme on est, avec l’envie de bouger et de se rencontrer.

Julie est Danse thérapeute, praticienne en médiations artistiques et animatrice d’ateliers d’expression corporelle pour les familles. A travers une approche sensible, ludique et créative, elle accompagne petits et grand à partager un espace-temps privilégié, en explorant le lien à soi, à l’autre et au corps en mouvement, dans un cadre adapté et sécuritaire.

Son approche est issue de la danse thérapie. Elle relie le mouvement dansé, l’éveil corporel et le jeu, au service de la relation parents-enfants, du plaisir partagé et de la créativité en mouvement.

Le développement global de l’enfant est soutenu à travers le jeu dansé et les parents vivent le mouvement comme mode d’expression, de présence et de lien.

Pendant 1h30, 6 duos parents et enfants sont invités à danser, jouer, inventer et partager un moment sensible et joyeux autour du mouvement.

Le samedi 17 octobre 2026

de 10h00 à 11h30

gratuit

Inscription obligatoire au 01 42 09 31 24

Public enfants et adultes. A partir de 4 ans. Jusqu’à 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-17T13:00:00+02:00

fin : 2026-10-17T14:30:00+02:00

Date(s) : 2026-10-17T10:00:00+02:00_2026-10-17T11:30:00+02:00

Bibliothèque Benjamin Rabier 141, avenue de Flandre 75019 Paris

+33142093124



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