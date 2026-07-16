Danse & Toile, Château Plage, Château-Thierry

Informations pratiques

Danse & Toile Vendredi 31 juillet, 15h00 Château Plage Aisne

Cie Niya

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-31T15:00:00+02:00 – 2026-07-31T16:15:00+02:00

Fin : 2026-07-31T15:00:00+02:00 – 2026-07-31T16:15:00+02:00

Danse & Toile est l’alliance de la finesse du piano classique de Tarik Sahli et de la puissance du breakdance des danseurs de la Compagnie Niya.

Par ce spectacle, la Compagnie joue avec les thèmes qui lui sont chers : l’altérité et la puissance du collectif.

Château Plage 70 bis Av. d’Essômes, 02400 Château-Thierry Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0323853085 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-chateau-thierry.fr »}]

Danse Hip hop et Piano

Cie Niya