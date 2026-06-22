Karaoke Dolcé Vita Château-Thierry

Informations pratiques

Château-Thierry

Karaoke Dolcé Vita

2 Avenue de Lauconnois Château-Thierry Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 18:30:00

fin : 2026-07-21 20:30:00

Date(s) :

2026-07-21

☀️ Karaoké Dolce Vita à Château-Thierry !

Envie de passer une soirée conviviale et festive ? Venez partager un moment de bonne humeur lors de notre Karaoké Dolce Vita !

Tous les styles, toutes les voix sont les bienvenus que vous soyez chanteur confirmé ou amateur de chansons sous la douche, l’essentiel est de s’amuser ensemble !

Mardi 21 juillet

De 18h30 à 20h30

Centre Social Nicole Bastien Château-Thierry

️ Un repas partagé est également prévu pour prolonger ce moment chaleureux.

Inscription 03 65 81 03 38

N’hésitez pas à inviter vos amis et votre famille pour une soirée placée sous le signe de la musique, du partage et de la Dolce Vita ! ✨

☀️ Karaoké Dolce Vita à Château-Thierry !

Envie de passer une soirée conviviale et festive ? Venez partager un moment de bonne humeur lors de notre Karaoké Dolce Vita !

Tous les styles, toutes les voix sont les bienvenus que vous soyez chanteur confirmé ou amateur de chansons sous la douche, l’essentiel est de s’amuser ensemble !

Mardi 21 juillet

De 18h30 à 20h30

Centre Social Nicole Bastien Château-Thierry

️ Un repas partagé est également prévu pour prolonger ce moment chaleureux.

Inscription 03 65 81 03 38

N’hésitez pas à inviter vos amis et votre famille pour une soirée placée sous le signe de la musique, du partage et de la Dolce Vita ! ✨ .

2 Avenue de Lauconnois Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France +33 3 65 81 03 38

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English :

??? Dolce Vita Karaoke at Château-Thierry! ??

Want to spend a fun and festive evening? Come share some good times at our Dolce Vita Karaoke!

? All styles and all voices are welcome: whether you’re an experienced singer or just love to sing in the shower, the main thing is to have fun together!

? Tuesday, July 21

? From 6:30 p.m. to 8:30 p.m.

? Nicole Bastien Community Center ? Château-Thierry

?? A potluck dinner is also planned to extend this warm and welcoming gathering.

? Registration: 03 65 81 03 38

Don’t hesitate to invite your friends and family for an evening filled with music, togetherness, and la Dolce Vita! ??

L’événement Karaoke Dolcé Vita Château-Thierry a été mis à jour le 2026-06-22 par Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne