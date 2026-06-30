RAMON TAPUL + VERT PAGAILLE Château-Thierry
samedi 4 juillet 2026 · Château-Thierry
Informations pratiques
Château-Thierry
RAMON TAPUL + VERT PAGAILLE
14 Rue Jules Maciet Château-Thierry Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Pour cette nouvelle édition des Samedis du Colombier
l’Apei des 2 Vallées invite les gipsy rockeurs de Ramon Tapul, et le duo de chanson Vert Pagaille, à venir célébrer l’été en musique !
Un beau moment de rencontres et de partage en perspective.
Lieu Le Colombier 14 rue Jules Maciet, 02400 Château-Thierry
Tarifs Gratuit
Plus d’infos https://labiscuiterie.org/2026/ramon-tapul
À partir de 19h.
La Biscuiterie 09 88 18 22 34 / contact@labiscuiterie.org
Pour cette nouvelle édition des Samedis du Colombier
l’Apei des 2 Vallées invite les gipsy rockeurs de Ramon Tapul, et le duo de chanson Vert Pagaille, à venir célébrer l’été en musique !
Un beau moment de rencontres et de partage en perspective.
Lieu Le Colombier 14 rue Jules Maciet, 02400 Château-Thierry
Tarifs Gratuit
Plus d’infos https://labiscuiterie.org/2026/ramon-tapul
À partir de 19h.
La Biscuiterie 09 88 18 22 34 / contact@labiscuiterie.org .
14 Rue Jules Maciet Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 84 86 86
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English :
For this new edition of “Les Samedis du Colombier”:
the Apei des 2 Vallées invites the gypsy rockers of Ramon Tapul and the folk duo Vert Pagaille to come celebrate summer with music!
A wonderful time of connection and sharing awaits.
Location: Le Colombier 14 rue Jules Maciet, 02400 Château-Thierry
Admission: Free
More info: https://labiscuiterie.org/2026/ramon-tapul
Starting at 7 p.m.
La Biscuiterie: 09 88 18 22 34 / contact@labiscuiterie.org
L’événement RAMON TAPUL + VERT PAGAILLE Château-Thierry a été mis à jour le 2026-06-24 par Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne
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