Informations pratiques

Château-Thierry

RAMON TAPUL + VERT PAGAILLE

14 Rue Jules Maciet Château-Thierry Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Pour cette nouvelle édition des Samedis du Colombier

l’Apei des 2 Vallées invite les gipsy rockeurs de Ramon Tapul, et le duo de chanson Vert Pagaille, à venir célébrer l’été en musique !

Un beau moment de rencontres et de partage en perspective.

Lieu Le Colombier 14 rue Jules Maciet, 02400 Château-Thierry

Tarifs Gratuit

Plus d’infos https://labiscuiterie.org/2026/ramon-tapul

À partir de 19h.

La Biscuiterie 09 88 18 22 34 / contact@labiscuiterie.org

Pour cette nouvelle édition des Samedis du Colombier

l’Apei des 2 Vallées invite les gipsy rockeurs de Ramon Tapul, et le duo de chanson Vert Pagaille, à venir célébrer l’été en musique !

Un beau moment de rencontres et de partage en perspective.

Lieu Le Colombier 14 rue Jules Maciet, 02400 Château-Thierry

Tarifs Gratuit

Plus d’infos https://labiscuiterie.org/2026/ramon-tapul

À partir de 19h.

La Biscuiterie 09 88 18 22 34 / contact@labiscuiterie.org .

14 Rue Jules Maciet Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 84 86 86

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For this new edition of “Les Samedis du Colombier”:

the Apei des 2 Vallées invites the gypsy rockers of Ramon Tapul and the folk duo Vert Pagaille to come celebrate summer with music!

A wonderful time of connection and sharing awaits.

Location: Le Colombier 14 rue Jules Maciet, 02400 Château-Thierry

Admission: Free

More info: https://labiscuiterie.org/2026/ramon-tapul

Starting at 7 p.m.

La Biscuiterie: 09 88 18 22 34 / contact@labiscuiterie.org

L’événement RAMON TAPUL + VERT PAGAILLE Château-Thierry a été mis à jour le 2026-06-24 par Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne