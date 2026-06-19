Les dimanches créatifs magasin Planchette & vous Château-Thierry dimanche 19 juillet 2026.

Château-Thierry

Les dimanches créatifs magasin Planchette & vous

3 Avenue Joussaume Latour Château-Thierry Aisne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 15:00:00

fin : 2026-07-19 17:00:00

Date(s) :

2026-07-19

✨ MOMENT CRÉATIF LES DIMANCHES CRÉATIFS ✨

Envie de passer un après-midi créatif et convivial ? Rejoignez-nous chez Planchette & Vous pour un atelier unique de création de bougies !

️ Au programme

Coulage de 2 bougies personnalisées

Jeu concours sur place

Date Dimanche 19 juillet 2026

Horaire de 15h à 17h

Lieu Magasin Planchette & Vous

Tarif 20 € par personne

⚠️ Sur réservation uniquement

Places limitées à 20 participants

Que vous soyez débutant ou passionné de loisirs créatifs, venez partager un moment chaleureux et repartez avec vos propres créations !

Réservez vite votre place avant qu’il n’y en ait plus !

✨ MOMENT CRÉATIF LES DIMANCHES CRÉATIFS ✨

Envie de passer un après-midi créatif et convivial ? Rejoignez-nous chez Planchette & Vous pour un atelier unique de création de bougies !

️ Au programme

Coulage de 2 bougies personnalisées

Jeu concours sur place

Date Dimanche 19 juillet 2026

Horaire de 15h à 17h

Lieu Magasin Planchette & Vous

Tarif 20 € par personne

⚠️ Sur réservation uniquement

Places limitées à 20 participants

Que vous soyez débutant ou passionné de loisirs créatifs, venez partager un moment chaleureux et repartez avec vos propres créations !

Réservez vite votre place avant qu’il n’y en ait plus ! .

3 Avenue Joussaume Latour Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France +33 6 01 13 02 10

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English :

? CREATIVE MOMENT ? CREATIVE SUNDAYS ?

Want to spend a creative and fun afternoon? Join us at Planchette & Vous for a unique candle-making workshop!

?? What’s on the agenda:

Pouring 2 personalized candles

On-site contest ?

? Date: Sunday, July 19, 2026

? Time: 3:00 p.m. to 5:00 p.m.

? Location: Planchette & Vous store

? Price: 20 ? per person

?? Reservations required

? Limited to 20 participants

Whether you’re a beginner or a creative hobby enthusiast, come share a warm and welcoming experience and take home your own creations!

? Reserve your spot quickly before they’re all gone!

L’événement Les dimanches créatifs magasin Planchette & vous Château-Thierry a été mis à jour le 2026-06-19 par Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne