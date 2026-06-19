Les dimanches créatifs magasin Planchette & vous Château-Thierry
Les dimanches créatifs magasin Planchette & vous Château-Thierry dimanche 19 juillet 2026.
Château-Thierry
Les dimanches créatifs magasin Planchette & vous
3 Avenue Joussaume Latour Château-Thierry Aisne
Tarif : 20 – 20 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 15:00:00
fin : 2026-07-19 17:00:00
Date(s) :
2026-07-19
✨ MOMENT CRÉATIF LES DIMANCHES CRÉATIFS ✨
Envie de passer un après-midi créatif et convivial ? Rejoignez-nous chez Planchette & Vous pour un atelier unique de création de bougies !
️ Au programme
Coulage de 2 bougies personnalisées
Jeu concours sur place
Date Dimanche 19 juillet 2026
Horaire de 15h à 17h
Lieu Magasin Planchette & Vous
Tarif 20 € par personne
⚠️ Sur réservation uniquement
Places limitées à 20 participants
Que vous soyez débutant ou passionné de loisirs créatifs, venez partager un moment chaleureux et repartez avec vos propres créations !
Réservez vite votre place avant qu’il n’y en ait plus !
✨ MOMENT CRÉATIF LES DIMANCHES CRÉATIFS ✨
Envie de passer un après-midi créatif et convivial ? Rejoignez-nous chez Planchette & Vous pour un atelier unique de création de bougies !
️ Au programme
Coulage de 2 bougies personnalisées
Jeu concours sur place
Date Dimanche 19 juillet 2026
Horaire de 15h à 17h
Lieu Magasin Planchette & Vous
Tarif 20 € par personne
⚠️ Sur réservation uniquement
Places limitées à 20 participants
Que vous soyez débutant ou passionné de loisirs créatifs, venez partager un moment chaleureux et repartez avec vos propres créations !
Réservez vite votre place avant qu’il n’y en ait plus ! .
3 Avenue Joussaume Latour Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France +33 6 01 13 02 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
? CREATIVE MOMENT ? CREATIVE SUNDAYS ?
Want to spend a creative and fun afternoon? Join us at Planchette & Vous for a unique candle-making workshop!
?? What’s on the agenda:
Pouring 2 personalized candles
On-site contest ?
? Date: Sunday, July 19, 2026
? Time: 3:00 p.m. to 5:00 p.m.
? Location: Planchette & Vous store
? Price: 20 ? per person
?? Reservations required
? Limited to 20 participants
Whether you’re a beginner or a creative hobby enthusiast, come share a warm and welcoming experience and take home your own creations!
? Reserve your spot quickly before they’re all gone!
L’événement Les dimanches créatifs magasin Planchette & vous Château-Thierry a été mis à jour le 2026-06-19 par Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne
À voir aussi à Château-Thierry (Aisne)
- Le Petit Camembert un spectacle pour les tout-petits Château-Thierry 30 juin 2026
- La Kermesse des petits lecteurs Château-Thierry 1 juillet 2026
- Les Samedis du Colombier Château-Thierry 4 juillet 2026
- La Grande Dictée Château-Thierry 8 juillet 2026
- Les Médiévales de Château-Thierry Château-Thierry 11 juillet 2026