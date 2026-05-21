Gymnase Vaugirard-Littré

87 rue de Vaugirard, 75006 Paris

Dimanche 28 juin 2026

13h00 à 14h00 : Danse classique, Flamenco et Ateliers

14h30 à 15h30 : Danse classique, Groupes invités et Ateliers

16h00 à 17h00 : Danse classique, French cancan et Ateliers

Réservation et informations : benedicteohara@gmail.com

Entrée gratuite et uniquement sur réservation.

Trois spectacles avec 3 programmes différents

Le dimanche 28 juin 2026

de 16h00 à 17h00

Le dimanche 28 juin 2026

de 14h30 à 15h30

Le dimanche 28 juin 2026

de 13h00 à 14h00

gratuit sous condition

Entrée gratuite avec réservation à benedicteohara@gmail.com

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-28T19:00:00+02:00

fin : 2026-06-28T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-28T13:00:00+02:00_2026-06-28T14:00:00+02:00;2026-06-28T14:30:00+02:00_2026-06-28T15:30:00+02:00;2026-06-28T16:00:00+02:00_2026-06-28T17:00:00+02:00

Gymnase Vaugirard-Littré 87 rue de Vaugirard 75006 PARIS



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