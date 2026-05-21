» Danser c’est partager » Gymnase Vaugirard-Littré PARIS
» Danser c’est partager » Gymnase Vaugirard-Littré PARIS dimanche 28 juin 2026.
Gymnase Vaugirard-Littré
87 rue de Vaugirard, 75006 Paris
Dimanche 28 juin 2026
13h00 à 14h00 : Danse classique, Flamenco et Ateliers
14h30 à 15h30 : Danse classique, Groupes invités et Ateliers
16h00 à 17h00 : Danse classique, French cancan et Ateliers
- Réservation et informations : benedicteohara@gmail.com
- Entrée gratuite et uniquement sur réservation.
Trois spectacles avec 3 programmes différents
Le dimanche 28 juin 2026
de 16h00 à 17h00
Le dimanche 28 juin 2026
de 14h30 à 15h30
Le dimanche 28 juin 2026
de 13h00 à 14h00
gratuit sous condition
Entrée gratuite avec réservation à benedicteohara@gmail.com
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-28T19:00:00+02:00
fin : 2026-06-28T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-28T13:00:00+02:00_2026-06-28T14:00:00+02:00;2026-06-28T14:30:00+02:00_2026-06-28T15:30:00+02:00;2026-06-28T16:00:00+02:00_2026-06-28T17:00:00+02:00
Gymnase Vaugirard-Littré 87 rue de Vaugirard 75006 PARIS
Afficher la carte du lieu Gymnase Vaugirard-Littré et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Midi-théâtre à la Mairie du 8e Mairie du 8e arrondissement PARIS 21 mai 2026
- Peindre pour l’InKlusion – Kiosques en fête 2026 Square Serge Reggiani Paris 21 mai 2026
- Les archives de la SNCF, quelles ressources disponibles ? Salle Paul Verlaine des Archives de Paris Paris 21 mai 2026
- Rencontre avec Thérèse Encrenaz et Athéna Coustenis autour de l’ouvrage « L’énigme de la vie dans le cosmos », Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam), Paris 21 mai 2026
- Cocktail Recrutement à Paris : Décrochez un emploi ! Paris Paris 21 mai 2026