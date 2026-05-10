Visite guidée du jardin d’agronomie tropicale, René Dumont Jardin d’Agronomie Tropicale René-Dumont Paris

Découvrez dans une visite guidées un lieu insolite du bois de Vincennes : le jardin d’agronomie tropicale.

Un lieu méconnu et pourtant fascinant, niché à l’extrémité orientale du bois de Vincennes. Ancien jardin d’essai colonial créé en 1899, il fut conçu pour expérimenter et acclimater des plantes exotiques destinées aux colonies françaises : caféiers, cacaoyers, vanilliers, bananiers… autant d’espèces autrefois cultivées sous serre avant d’être envoyées aux quatre coins de l’empire.

Participez à une balade de 2h00 dans le Jardin d’agronomie tropicale René Dumont et plongez dans l’histoire d’un lieu où se sont succédé expériences agronomiques, exposition coloniale, hôpital militaire et monuments commémoratifs.

Vous découvrirez les pavillons restaurés, les traces des anciennes serres, les allées ombragées et les espaces de mémoire qui font de ce jardin un site à la fois paisible et chargé d’histoire.

à Noter, Attention, en cas d’orage ou de vents violents la visite pourra être annulée pour des raisons de sécurité

Au bout du bois de Vincennes se cache un jardin écho d’un monde lointain : le jardin d’agronomie tropicale « René Dumont ».

Ici, l’on acclimatait autrefois caféiers, cacaoyers et vanilliers, avant que le lieu n’accueille une exposition coloniale, puis un hôpital pour soldats venus d’ailleurs.

Aujourd’hui, pavillons restaurés, monuments et clairières invitent à la contemplation.

Laissez vous guider à travers ce paysage chargé d’histoire et de mémoire, où la nature reprend doucement ses droits.

Le mercredi 16 septembre 2026

de 15h00 à 17h00

Le lundi 10 août 2026

de 15h00 à 17h00

Le lundi 13 juillet 2026

de 15h00 à 17h00

Le lundi 15 juin 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit

La visite commence à 15h. Rendez-vous devant la porte indochinoise.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-15T18:00:00+02:00

fin : 2026-09-16T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-15T15:00:00+02:00_2026-06-15T17:00:00+02:00;2026-07-13T15:00:00+02:00_2026-07-13T17:00:00+02:00;2026-08-10T15:00:00+02:00_2026-08-10T17:00:00+02:00;2026-09-16T15:00:00+02:00_2026-09-16T17:00:00+02:00

Jardin d’Agronomie Tropicale René-Dumont 45 bis, avenue de la Belle-Gabrielle 75012 Paris

https://www.paris.fr/lieux/jardin-d-agronomie-tropicale-rene-dumont-1813 https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature https://twitter.com/parisnature



Afficher la carte du lieu Jardin d’Agronomie Tropicale René-Dumont et trouvez le meilleur itinéraire

