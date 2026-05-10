Visite guidée du jardin d’agronomie tropicale, René Dumont Jardin d’Agronomie Tropicale René-Dumont Paris
Visite guidée du jardin d’agronomie tropicale, René Dumont Jardin d’Agronomie Tropicale René-Dumont Paris lundi 15 juin 2026.
Découvrez dans une visite guidées un lieu insolite du bois de Vincennes : le jardin d’agronomie tropicale.
Un lieu méconnu et pourtant fascinant, niché à l’extrémité orientale du bois de Vincennes. Ancien jardin d’essai colonial créé en 1899, il fut conçu pour expérimenter et acclimater des plantes exotiques destinées aux colonies françaises : caféiers, cacaoyers, vanilliers, bananiers… autant d’espèces autrefois cultivées sous serre avant d’être envoyées aux quatre coins de l’empire.
Participez à une balade de 2h00 dans le Jardin d’agronomie tropicale René Dumont et plongez dans l’histoire d’un lieu où se sont succédé expériences agronomiques, exposition coloniale, hôpital militaire et monuments commémoratifs.
Vous découvrirez les pavillons restaurés, les traces des anciennes serres, les allées ombragées et les espaces de mémoire qui font de ce jardin un site à la fois paisible et chargé d’histoire.
à Noter,
Attention, en cas d’orage ou de vents violents la visite pourra être annulée pour des raisons de sécurité
Au bout du bois de Vincennes se cache un jardin écho d’un monde lointain : le jardin d’agronomie tropicale « René Dumont ».
Ici, l’on acclimatait autrefois caféiers, cacaoyers et vanilliers, avant que le lieu n’accueille une exposition coloniale, puis un hôpital pour soldats venus d’ailleurs.
Aujourd’hui, pavillons restaurés, monuments et clairières invitent à la contemplation.
Laissez vous guider à travers ce paysage chargé d’histoire et de mémoire, où la nature reprend doucement ses droits.
Le mercredi 16 septembre 2026
de 15h00 à 17h00
Le lundi 10 août 2026
de 15h00 à 17h00
Le lundi 13 juillet 2026
de 15h00 à 17h00
Le lundi 15 juin 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit
La visite commence à 15h. Rendez-vous devant la porte indochinoise.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-15T18:00:00+02:00
fin : 2026-09-16T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-15T15:00:00+02:00_2026-06-15T17:00:00+02:00;2026-07-13T15:00:00+02:00_2026-07-13T17:00:00+02:00;2026-08-10T15:00:00+02:00_2026-08-10T17:00:00+02:00;2026-09-16T15:00:00+02:00_2026-09-16T17:00:00+02:00
Jardin d’Agronomie Tropicale René-Dumont 45 bis, avenue de la Belle-Gabrielle 75012 Paris
https://www.paris.fr/lieux/jardin-d-agronomie-tropicale-rene-dumont-1813 https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature https://twitter.com/parisnature
Afficher la carte du lieu Jardin d’Agronomie Tropicale René-Dumont et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Espoir 18 : J Lavoir Moderne Parisien Paris 10 mai 2026
- Bastien Ribot trio « Django afternoon » au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris 10 mai 2026
- Salomon Buch, un jeune bundiste sous l’Occupation Mémorial de la Shoah Paris 10 mai 2026
- Trio E.T.A. : LEBEN UND SPIELEN Maison Heinrich Heine Paris 10 mai 2026
- Sunday Tribute – Radiohead SUPERSONIC Paris 11 mai 2026