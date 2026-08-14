Informations pratiques

Nourrie par plus de vingt années de création entre Beyrouth, le monde arabe et l’Europe, cette pièce interroge avec force les rapports entre art, pouvoir et existence. Que signifie danser dans un territoire marqué par la guerre, la perte et les fractures ? À qui appartient la danse ? Et que peut encore le corps face aux structures de domination, d’effacement ou d’oubli ?

Entre parole, mouvement et présence, Omar Rajeh remonte le fil d’un passé personnel et collectif, explorant les traces laissées par l’histoire dans les corps. Ici, danser devient un acte de résistance, une manière de faire surgir la mémoire, de questionner les récits dominants et d’ouvrir un espace où passé, présent et futur dialoguent.

Une œuvre puissante et lumineuse, où la danse se révèle comme un geste vital, politique et profondément humain.

Une programmation sous pavillon de la seconde édition de la Biennale Archipel#Chaos-Monde

Avec Danser, c’est pas pour nous, le chorégraphe libanais Omar Rajeh livre une œuvre profondément intime et politique, à la croisée du récit autobiographique, de la performance et de la danse contemporaine. Seul en scène, il convoque le corps comme lieu de mémoire, d’archive et de résistance.

Le vendredi 25 septembre 2026

de 20h00 à 21h00

payant

De 5 à 10 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-25T23:00:00+02:00

fin : 2026-09-26T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-25T20:00:00+02:00_2026-09-25T21:00:00+02:00

Centre Wallonie-Bruxelles 46, rue Quincampoix 75004 Paris

https://cwb.fr/agenda/spectacle-danser-c-est-pas-pour-nous-de-mia-habis-et-omar-rajeh +33153019696 info@cwb.fr



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