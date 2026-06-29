DANSER ENSEMBLE Soissons
DANSER ENSEMBLE Soissons mardi 6 octobre 2026.
Soissons
DANSER ENSEMBLE
7 Rue Jean de Dormans Soissons Aisne
Tarif : 3 – 3 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06 20:00:00
fin : 2026-10-06
Date(s) :
2026-10-06
Danser ensemble est un projet global interdisciplinaire,
évolutif et surtout humain, car tressé de rencontres. C’est
presque un projet de vie pour Alice Davazoglou, artiste qui
assume sa trisomie au point de bousculer les habitudes
et si cette fois ce n’étaient pas les non-handicapés qui
faisaient danser les personnes en situation de handicap,
mais l’inverse ?
Forte de cette conviction et de cette intention et à l’appui
du livre qu’elle a écrit Je suis Alice Davazoglou, je suis
trisomique normale mais ordinaire , l’artiste invite dix
chorégraphes majeurs de la scène française à interpréter
une courte chorégraphie écrite pour elles et eux.
Danser ensemble ouvre une porte secrète sur le labyrinthe
de pensées qu’est le sien. L’enjeu est transparent toucher
au coeur !
Danser ensemble est un projet global interdisciplinaire,
évolutif et surtout humain, car tressé de rencontres. C’est
presque un projet de vie pour Alice Davazoglou, artiste qui
assume sa trisomie au point de bousculer les habitudes
et si cette fois ce n’étaient pas les non-handicapés qui
faisaient danser les personnes en situation de handicap,
mais l’inverse ?
Forte de cette conviction et de cette intention et à l’appui
du livre qu’elle a écrit Je suis Alice Davazoglou, je suis
trisomique normale mais ordinaire , l’artiste invite dix
chorégraphes majeurs de la scène française à interpréter
une courte chorégraphie écrite pour elles et eux.
Danser ensemble ouvre une porte secrète sur le labyrinthe
de pensées qu’est le sien. L’enjeu est transparent toucher
au coeur ! .
7 Rue Jean de Dormans Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 023767770 lemail@ville-soissons.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Dancing Together is a comprehensive project: interdisciplinary,
evolving, and above all human, because it is woven from encounters. It is
almost a life’s work for Alice Davazoglou, an artist who
embraces her Down syndrome to the point of challenging conventions:
What if, this time, it weren’t the non-disabled people who
were making people with disabilities dance,
but the other way around?
Driven by this conviction and intention, and with the support
of the book she wrote, *I Am Alice Davazoglou, I Am
Normal but Ordinary with Down Syndrome*, the artist invites ten
leading choreographers from the French dance scene to perform
a short choreography written specifically for them.
Dancing Together opens a secret door to the labyrinth
of thoughts that is her own. The goal is clear: to touch
the heart!
L’événement DANSER ENSEMBLE Soissons a été mis à jour le 2026-06-23 par OT du Soissonnais-Valois
À voir aussi à Soissons (Aisne)
- Concert exceptionnel du Wellington College Chapel Choir Soissons 29 juin 2026
- CHRONOS SPECTACLE DE DANSE Soissons 4 juillet 2026
- ATELIERS CREATIFS et ARTISTIQUES Soissons 7 juillet 2026
- Concert les jeudis de Saint-Jean: les Dames Belettes Soissons 9 juillet 2026
- Visite et balade en musique, souvenirs de Saint-Waast et Bibliobus Soissons 10 juillet 2026