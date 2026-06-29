DANSER ENSEMBLE Soissons

Soissons

DANSER ENSEMBLE

7 Rue Jean de Dormans Soissons Aisne

Tarif : 3 – 3 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-06 20:00:00

fin : 2026-10-06

Date(s) :

2026-10-06

Danser ensemble est un projet global interdisciplinaire,

évolutif et surtout humain, car tressé de rencontres. C’est

presque un projet de vie pour Alice Davazoglou, artiste qui

assume sa trisomie au point de bousculer les habitudes

et si cette fois ce n’étaient pas les non-handicapés qui

faisaient danser les personnes en situation de handicap,

mais l’inverse ?

Forte de cette conviction et de cette intention et à l’appui

du livre qu’elle a écrit Je suis Alice Davazoglou, je suis

trisomique normale mais ordinaire , l’artiste invite dix

chorégraphes majeurs de la scène française à interpréter

une courte chorégraphie écrite pour elles et eux.

Danser ensemble ouvre une porte secrète sur le labyrinthe

de pensées qu’est le sien. L’enjeu est transparent toucher

au coeur !

Danser ensemble est un projet global interdisciplinaire,

évolutif et surtout humain, car tressé de rencontres. C’est

presque un projet de vie pour Alice Davazoglou, artiste qui

assume sa trisomie au point de bousculer les habitudes

et si cette fois ce n’étaient pas les non-handicapés qui

faisaient danser les personnes en situation de handicap,

mais l’inverse ?

Forte de cette conviction et de cette intention et à l’appui

du livre qu’elle a écrit Je suis Alice Davazoglou, je suis

trisomique normale mais ordinaire , l’artiste invite dix

chorégraphes majeurs de la scène française à interpréter

une courte chorégraphie écrite pour elles et eux.

Danser ensemble ouvre une porte secrète sur le labyrinthe

de pensées qu’est le sien. L’enjeu est transparent toucher

au coeur ! .

7 Rue Jean de Dormans Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 023767770 lemail@ville-soissons.fr

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English :

Dancing Together is a comprehensive project: interdisciplinary,

evolving, and above all human, because it is woven from encounters. It is

almost a life’s work for Alice Davazoglou, an artist who

embraces her Down syndrome to the point of challenging conventions:

What if, this time, it weren’t the non-disabled people who

were making people with disabilities dance,

but the other way around?

Driven by this conviction and intention, and with the support

of the book she wrote, *I Am Alice Davazoglou, I Am

Normal but Ordinary with Down Syndrome*, the artist invites ten

leading choreographers from the French dance scene to perform

a short choreography written specifically for them.

Dancing Together opens a secret door to the labyrinth

of thoughts that is her own. The goal is clear: to touch

the heart!

L’événement DANSER ENSEMBLE Soissons a été mis à jour le 2026-06-23 par OT du Soissonnais-Valois