Danser la villa Villa Benkemoun Arles

Danser la villa

Du 06/07 au 12/07/2026 tous les jours.

Villa Benkemoun 915 chemin de la Batelle Arles Bouches-du-Rhône

Début : 2026-07-06

fin : 2026-07-12

2026-07-06

Danser la villa est une exposition performance inédite du duo Gérard et Kelly.

À l’occasion de la semaine d’ouverture des Rencontres d’Arles, une exposition performance inédite du duo Gérard et Kelly sera présentée. Les deux chorégraphes américains, artistes mondialement reconnus, invités dans les plus grands musées et les plus prestigieuses maisons d’architecte (Cité radieuse, Villa Louis Carré, Villa E1027…), s’inspireront cette fois de l’histoire et du vécu de la villa Benkemoun. .

Villa Benkemoun 915 chemin de la Batelle Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Danser la villa is an original exhibition-performance by the duo Gérard and Kelly.

