Danser sur le volcan Théâtre de l’Union Théâtre de l’Union Limoges

Informations pratiques

Limoges

Danser sur le volcan Théâtre de l’Union

Théâtre de l’Union 20 Rue des Coopérateurs Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-21 18:00:00

fin : 2027-01-23

Date(s) :

2027-01-21 2027-01-23

Durée 1h50

TEXTE ET MISE EN SCÈNE JUSTINE CANETTI

Formée à l’ESTU, Justine Canetti traque l’héritage des années 80 à l’aune du Covid et exalte notre appétit pour la fête. Quel est le rapport entre les années 80 et l’année 2020 ? À chaque époque son virus et son épidémie. D’un côté, la communauté gay tient tête au Sida en faisant la fête. De l’autre, le Covid cloître les gens chez eux et empêche de se réunir. Dans les deux cas, la peur, les spéculations, la paranoïa. Justine Canetti a imaginé une tragédie sensuelle en cinq actes comme les cinq sens, qui navigue entre les temporalités et célèbre l’énergie de la jeunesse.

Pour plus de renseignements, contacter directement le théâtre via les moyens en lien. .

Théâtre de l’Union 20 Rue des Coopérateurs Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 79 90 00 billetterie@theatre-union.fr

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English : Danser sur le volcan Théâtre de l’Union

L’événement Danser sur le volcan Théâtre de l’Union Limoges a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Limoges Métropole