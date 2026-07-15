Danser sur le volcan Théâtre de l’Union Théâtre de l’Union Limoges
jeudi 21 janvier 2027 · Théâtre de l'Union · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Danser sur le volcan Théâtre de l’Union
Théâtre de l’Union 20 Rue des Coopérateurs Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-21 18:00:00
fin : 2027-01-23
Date(s) :
2027-01-21 2027-01-23
Durée 1h50
TEXTE ET MISE EN SCÈNE JUSTINE CANETTI
Formée à l’ESTU, Justine Canetti traque l’héritage des années 80 à l’aune du Covid et exalte notre appétit pour la fête. Quel est le rapport entre les années 80 et l’année 2020 ? À chaque époque son virus et son épidémie. D’un côté, la communauté gay tient tête au Sida en faisant la fête. De l’autre, le Covid cloître les gens chez eux et empêche de se réunir. Dans les deux cas, la peur, les spéculations, la paranoïa. Justine Canetti a imaginé une tragédie sensuelle en cinq actes comme les cinq sens, qui navigue entre les temporalités et célèbre l’énergie de la jeunesse.
Pour plus de renseignements, contacter directement le théâtre via les moyens en lien. .
Théâtre de l’Union 20 Rue des Coopérateurs Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 79 90 00 billetterie@theatre-union.fr
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English : Danser sur le volcan Théâtre de l’Union
L’événement Danser sur le volcan Théâtre de l’Union Limoges a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Limoges Métropole
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