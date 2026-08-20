DANSES SYMBOLIQUES DU MONDE, Salle des fêtes de Ménil-Jean Putanges le lac 61210, Putanges-le-Lac
samedi 26 septembre 2026 · Salle des fêtes de Ménil-Jean Putanges le lac 61210 · Putanges-le-Lac
Informations pratiques
DANSES SYMBOLIQUES DU MONDE Samedi 26 septembre, 14h30, 16h30 Salle des fêtes de Ménil-Jean Putanges le lac 61210 Orne
Découverte -Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T14:30:00+02:00 – 2026-09-26T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-26T16:30:00+02:00 – 2026-09-26T18:00:00+02:00
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Sur des musiques du monde entrer en confiance dans des gestes, des pas simples. Bienvenue dans le cercle autour du mandala composé de « terre air eau feu » pour partager les danses au rythme des saisons
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