DANSES SYMBOLIQUES DU MONDE, Salle des fêtes de Ménil-Jean Putanges le lac 61210, Putanges-le-Lac

Informations pratiques

DANSES SYMBOLIQUES DU MONDE Samedi 26 septembre, 14h30, 16h30 Salle des fêtes de Ménil-Jean Putanges le lac 61210 Orne

Découverte -Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T14:30:00+02:00 – 2026-09-26T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-26T16:30:00+02:00 – 2026-09-26T18:00:00+02:00

Salle des fêtes de Ménil-Jean Putanges le lac 61210 Ménil-Jean Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0608472967 »}, {« type »: « email », « value »: « cathylecellier@gmail.com »}]

Sur des musiques du monde entrer en confiance dans des gestes, des pas simples. Bienvenue dans le cercle autour du mandala composé de « terre air eau feu » pour partager les danses au rythme des saisons