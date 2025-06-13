Danses symphoniques Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) Lyon 3e Arrondissement

Lyon 3e Arrondissement

Danses symphoniques

Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement Rhône

Tarif : 10 – 10 – 54 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-05-21 20:00:00

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21 2026-05-23

Les modèles de Rachmaninov sont romantiques, tandis que le jeune Prokofiev admire plutôt la modernité stravinskienne. Avec la complicité de Bruce Liu, la cheffe Anna Rakitina arbitre le match.

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Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement 69003 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 95 95 95

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English :

Rachmaninov’s models are romantic, while the young Prokofiev admires Stravinsky’s modernity. With the complicity of Bruce Liu, conductor Anna Rakitina referees the match.

L’événement Danses symphoniques Lyon 3e Arrondissement a été mis à jour le 2025-06-13 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme