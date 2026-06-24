Dansons-nous, Brahms ? Théâtre du Châtelet Paris
Dansons-nous, Brahms ? Théâtre du Châtelet Paris mardi 13 avril 2027.
Clara seule, depuis une décennie, ou avec Johannes ou avec Joseph, termine souvent ses concerts par un bouquet de ces irrésistibles Danses hongroises enflammées ou langoureuses, à la rythmique élastique, syncopée, déhanchée et effets de cymbalum.
Ce concert met l’accent sur Johannes Brahms, et plus particulièrement sur sa troisième symphonie et ses Danses hongroises. Le compositeur allemand a passé la quarantaine lorsqu’il écrit, en un peu plus d’une décennie, ses quatre symphonies (1876-1885). Et si la troisième est, de loin, la moins jouée en concert c’est aussi la plus connue, parce que le troisième mouvement a été utilisé dans la bande originale du film Aimez-vous Brahms ?, tourné dans le Paris des années 1960, avec Ingrid Bergman, Anthony Perkins et Yves Montand. Composée à Wiesbaden, elle est créée à Vienne le 2 décembre 1883 par Hans Richter. Et le chef d’orchestre lui attribue aussitôt le surnom, comme un hommage à Ludwig van Beethoven, d’« héroïque ». Quant aux Danses hongroises, publiées chez Simrock à la toute fin des années 1860, elles ne comportent pas de numéro d’opus, car Johannes Brahms ne revendiquait pas d’autorité sur elles, se considérant plutôt comme arrangeur de thèmes qu’il avait collectés auprès du violoniste hongrois Ede Reményi. Tandis qu’à Prague, Antonin Dvořák s’était fait connaître lui, dans les années 1870, pour l’exécution d’un hymne qui lui valut un poste d’organiste et de professeur au Conservatoire.
Mais c’est à Johannes Brahms qu’il doit sa reconnaissance comme compositeur : en effet, c’est à lui qu’il doit sa rencontre avec Simrock, et la diffusion de son œuvre en Europe centrale.
Programme
Johannes Brahms
Symphonie no 3 en fa majeur, op. 90
Antonín Dvořák
Danses slaves, op. 46 et 72 (extraits)
Johannes Brahms
Danses hongroises, op. deest (extraits)
L’Orchestre de chambre de Paris au Théâtre du Châtelet.
Le mardi 13 avril 2027
de 20h00 à 22h00
payant
De 5 à 45 €
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-04-13T23:00:00+02:00
fin : 2027-04-14T01:00:00+02:00
Date(s) : 2027-04-13T20:00:00+02:00_2027-04-13T22:00:00+02:00
Théâtre du Châtelet 1 place du Châtelet 75001 Paris
https://www.chatelet.com/programmation/26-27/dansons-nous-brahms/ +33140282840 https://www.facebook.com/theatrechatelet https://www.facebook.com/theatrechatelet
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