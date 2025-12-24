Dany Boon, Clown n’est pas un métier !!, Déols
Dany Boon, Clown n’est pas un métier !!
Rue Eugène Viollet-le-Duc Déols Indre
Tarif : 30 – 30 – 75 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : Samedi 2027-04-10 20:00:00
Clown n’est pas un métier !! Après 7 ans loin de la scène et la folle envie de faire rire, Dany Boon revient à son rêve d’enfant avec un tout nouveau one man show.
Rue Eugène Viollet-le-Duc Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 2 19 08 01 15 info@mach36.fr
English :
Clowning is not a profession! After 7 years away from the stage, Dany Boon returns to his childhood dream with a brand new one-man show.
