Daoud en concert, L’Aéronef, Lille

Informations pratiques

Daoud en concert Samedi 19 septembre, 20h00 L’Aéronef Nord

8 € / 5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

Refusant les codes du jazz, le trompettiste daoud bouscule les cadres et touche autant les novices curieux que les puristes. Les sons et textures se mêlent : jazz, house, drum’n’bass, rock et afrobeat. Une musique résolument contemporaine, d’inspiration mondiale, pleine de contrastes et de surprises, en quartette dans sa forme live.

En ouverture, Mathis Uraï et Joachim Dumont, bercés depuis toujours par le groove et passés tous deux par le Conservatoire de Jazz. Leur musique est énergique, envoûtante autant que raffinée.

L’Aéronef Av. Willy Brandt 59777 Euralille Lille 59777 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://aeronef.fr »}]

Un rendez-vous Jazz au Club de L’Aéronef

Tanguy Delavet