Daozi, Lieu d’Europe – Villa Kaysersguet, Strasbourg

Informations pratiques

Daozi Samedi 19 septembre, 18h00 Lieu d’Europe – Villa Kaysersguet Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Le duo Daozi est né de la rencontre entre Annabelle Galland et Sonia Louvet, deux interprètes réunies par le désir d’écrire leur musique. Jouant sur les contrastes et les textures sonores, elles proposent des partitions libres et poétiques qui oscillent entre lyrisme mélancolique et joie obsédante, entre world musique et jazz. S’inventant au fil du temps, elles tissent des collaborations, notamment avec l’illustratrice et poétesse Anne Romby (Les Chemins de Mò) ou le poète Alain Ligier (C’est le froid qui danse), posant leurs mots sur leur musique. Leur premier album ‘Petit couteau de poche’ est sorti en décembre 2024.

Annabelle Galland : Contrebasse,

Sonia Louvet : Harpe celtique.

Lieu d’Europe – Villa Kaysersguet 8 rue Boecklin, 67000 Strasbourg Strasbourg 67081 Quartier des XV Bas-Rhin Grand Est http://www.lieudeurope.strasbourg.eu https://www.facebook.com/lieudeurope [{« type »: « link », « value »: « http://lieudeurope.strasbourg.eu »}, {« type »: « phone », « value »: « 0368000910 »}] Au XVIIIe siècle, la noblesse et la haute bourgeoisie strasbourgeoises, attirées par le charme du village verdoyant de la Robertsau, y établissent des « Güeter » (maisons de campagne).

En 1784, il en existait 45 dans un village de 256 foyers.

La villa « Kaysersguet » fait partie de ces villégiatures. Aux mains de la famille de Turckheim de 1751 à 1829, la propriété voit se succéder les propriétaires jusqu’à son achat par Heinrich Ludwig Kayser, fondateur des Strassburger Neueste Nachrichten (ancêtre des Dernières Nouvelles d’Alsace) à qui le domaine doit sa dénomination de Kaysersguet.

En 1926, le domaine devient propriété de la ville qui, au début des années 2000, décide d’y établir le Lieu d’Europe ouvert au public depuis 2014. Entre-temps, il aura été le siège d’événements qui l’ont lié à l’histoire de l’Europe. Le domaine abrite également des éléments d’architecture remarquable ainsi que des sculptures récemment restaurées.

Lieu d’éducation à la citoyenneté européenne ouvert à tous, le Lieu d’Europe a pour vocation de faire connaître l’Europe aux citoyens et de renforcer leur sentiment d’appartenance à une communauté de valeurs. Tram E : arrêt Robertsau Boecklin.

Le duo Daozi est né de la rencontre entre Annabelle Galland et Sonia Louvet, deux interprètes réunies par le désir d’écrire leur musique. Jouant sur les contrastes et les textures sonores, elles des …

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