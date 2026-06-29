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Das Fass Théâtre 145 Grenoble

Das Fass Théâtre 145 Grenoble mercredi 1 juillet 2026.

Lieu
Théâtre 145
Adresse
145 Cours Berriat
Ville
38000 Grenoble
Département
Isère
Début
mercredi 1 juillet 2026
Fin
jeudi 2 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Tarif

Grenoble

Das Fass

Théâtre 145 145 Cours Berriat Grenoble Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 20:30:00
fin : 2026-07-01 22:00:00

Date(s) :
2026-07-01

Dans le cadre des 38èmes Rencontres du Jeune Théâtre Européen, le Theater Frankfurt de Francfort-sur-l’Oder, présente Das Fass
  .

Théâtre 145 145 Cours Berriat Grenoble 38000 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 01 01 41  crearc@crearc.fr

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English :

As part of the 38th Rencontres du Jeune Théâtre Européen, Theater Frankfurt in Frankfurt (Oder) presents: *Das Fass*

L’événement Das Fass Grenoble a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Grenoble Alpes

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