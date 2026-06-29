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Trojan Women Théâtre 145 Grenoble

Trojan Women Théâtre 145 Grenoble lundi 29 juin 2026.

Lieu
Théâtre 145
Adresse
145 Cr Berriat
Ville
38000 Grenoble
Département
Isère
Début
lundi 29 juin 2026
Fin
mardi 30 juin 2026
Heure de début
20:30:00
Tarif

Grenoble

Trojan Women

Théâtre 145 145 Cr Berriat Grenoble Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-29 20:30:00
fin : 2026-06-29 22:00:00

Date(s) :
2026-06-29

Dans le cadre des 38èmes Rencontres du Jeune Théâtre Européen, la Mandala Theatre Company d’Oxford, Royaume-Uni, présente Trojan Women
  .

Théâtre 145 145 Cr Berriat Grenoble 38000 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 01 01 41  crearc@crearc.fr

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English :

As part of the 38th Rencontres du Jeune Théâtre Européen, the Mandala Theatre Company from Oxford, United Kingdom, presents: *The Trojan Women*

L’événement Trojan Women Grenoble a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme Grenoble Alpes

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