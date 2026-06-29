Trojan Women Théâtre 145 Grenoble
Trojan Women Théâtre 145 Grenoble lundi 29 juin 2026.
Grenoble
Trojan Women
Théâtre 145 145 Cr Berriat Grenoble Isère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-29 20:30:00
fin : 2026-06-29 22:00:00
Date(s) :
2026-06-29
Dans le cadre des 38èmes Rencontres du Jeune Théâtre Européen, la Mandala Theatre Company d’Oxford, Royaume-Uni, présente Trojan Women
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Théâtre 145 145 Cr Berriat Grenoble 38000 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 01 01 41 crearc@crearc.fr
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English :
As part of the 38th Rencontres du Jeune Théâtre Européen, the Mandala Theatre Company from Oxford, United Kingdom, presents: *The Trojan Women*
L’événement Trojan Women Grenoble a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme Grenoble Alpes
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