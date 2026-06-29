Huis Clos Espace 600 Grenoble

Grenoble

Huis Clos

Espace 600 97 Gal de L’arlequin Grenoble Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 16:30:00

fin : 2026-07-02 18:00:00

Date(s) :

2026-07-02

Dans le cadre des 38èmes Rencontres du Jeune Théâtre Européen, la Cie Les Alouettes de Grenoble, France présente Huis Clos

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Espace 600 97 Gal de L’arlequin Grenoble 38000 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 01 01 41 crearc@crearc.fr

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English :

As part of the 38th Rencontres du Jeune Théâtre Européen, the Les Alouettes theater company from Grenoble, France, presents: Huis Clos

L’événement Huis Clos Grenoble a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme Grenoble Alpes