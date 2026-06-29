Les Filles de la lune Espace 600 Grenoble mercredi 1 juillet 2026.

Grenoble

Les Filles de la lune

Espace 600 97 Gal de L’arlequin Grenoble Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 16:30:00

fin : 2026-07-01 18:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Dans le cadre des 38èmes Rencontres du Jeune Théâtre Européen, la Cie Artémuse du Fontanil Cornillon, présente Les Filles de la lune

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Espace 600 97 Gal de L’arlequin Grenoble 38000 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 01 01 41 crearc@crearc.fr

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English :

As part of the 38th Rencontres du Jeune Théâtre Européen, the Artémuse theater company from Fontanil-Cornillon presents: *Les Filles de la lune*

L’événement Les Filles de la lune Grenoble a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme Grenoble Alpes