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Les Filles de la lune Espace 600 Grenoble

Les Filles de la lune Espace 600 Grenoble mercredi 1 juillet 2026.

Lieu
Espace 600
Adresse
97 Gal de L'arlequin
Ville
38000 Grenoble
Département
Isère
Début
mercredi 1 juillet 2026
Fin
mercredi 1 juillet 2026
Heure de début
16:30:00
Tarif

Grenoble

Les Filles de la lune

Espace 600 97 Gal de L’arlequin Grenoble Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 16:30:00
fin : 2026-07-01 18:00:00

Date(s) :
2026-07-01

Dans le cadre des 38èmes Rencontres du Jeune Théâtre Européen, la Cie Artémuse du Fontanil Cornillon, présente Les Filles de la lune
  .

Espace 600 97 Gal de L’arlequin Grenoble 38000 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 01 01 41  crearc@crearc.fr

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English :

As part of the 38th Rencontres du Jeune Théâtre Européen, the Artémuse theater company from Fontanil-Cornillon presents: *Les Filles de la lune*

L’événement Les Filles de la lune Grenoble a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme Grenoble Alpes

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