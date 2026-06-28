David Bressat French Connection Trio Le Melville Paris

Né sous la direction du pianiste David Bressat , le groupe French Connection remet au goût du jour plusieurs pièces d’illustres compositeurs français. À la manière des standards américains, il ravive les chansons et les airs qui ont bercé notre enfance sur des arrangements originaux.

Créé il y a 4 ans, ce trio réunit des musiciens exigeants et complices : David Bressat est au piano et aux arrangements, Charles Clayette à la batterie et Thomas Belin à la contrebasse.

Le groupe se produit soit en trio, soit en sextet avec trois musiciennes exceptionnelles :

la violoniste Caroline Bugala, la chanteuse Luna Garcia Odin et la violoncelliste Maud Fournier. Trois invitées qui offrent leur talent et sensibilité au service de la French Connection.

« De grands classiques de la chanson française arrangés avec brio.. ça joue et on en redemande ! » Jazz News

« Les arrangements lumineux de David Bressat allient swing et sophistication. Une maturité tangible… » Le Progrès

« Élégance d’une tradition du trio jazz… homogénéité et musicalité affirmée » Culture Jazz

David Bressat : , piano

Charles Clayette : batterie

Thomas Belin : contrebasse

French Connection, sous le charme de David Bressat, réinvente les classiques français avec originalité. Un trio jazzy, enrichi de talents, qui fait vibrer et enchante les oreilles !

Le mardi 22 septembre 2026

de 20h30 à 23h00

payant Tarif plein : 10 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-22T23:30:00+02:00

fin : 2026-09-23T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-22T20:30:00+02:00_2026-09-22T23:00:00+02:00

Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris

https://lemelville.fr/?p=6150



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