David Bressat French Connection Trio Le Melville Paris
David Bressat French Connection Trio Le Melville Paris mardi 22 septembre 2026.
Né sous la direction du pianiste David Bressat , le groupe French Connection remet au goût du jour plusieurs pièces d’illustres compositeurs français. À la manière des standards américains, il ravive les chansons et les airs qui ont bercé notre enfance sur des arrangements originaux.
Créé il y a 4 ans, ce trio réunit des musiciens exigeants et complices : David Bressat est au piano et aux arrangements, Charles Clayette à la batterie et Thomas Belin à la contrebasse.
Le groupe se produit soit en trio, soit en sextet avec trois musiciennes exceptionnelles :
la violoniste Caroline Bugala, la chanteuse Luna Garcia Odin et la violoncelliste Maud Fournier. Trois invitées qui offrent leur talent et sensibilité au service de la French Connection.
« De grands classiques de la chanson française arrangés avec brio.. ça joue et on en redemande ! » Jazz News
« Les arrangements lumineux de David Bressat allient swing et sophistication. Une maturité tangible… » Le Progrès
« Élégance d’une tradition du trio jazz… homogénéité et musicalité affirmée » Culture Jazz
David Bressat : , piano
Charles Clayette : batterie
Thomas Belin : contrebasse
French Connection, sous le charme de David Bressat, réinvente les classiques français avec originalité. Un trio jazzy, enrichi de talents, qui fait vibrer et enchante les oreilles !
Le mardi 22 septembre 2026
de 20h30 à 23h00
payant Tarif plein : 10 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-22T23:30:00+02:00
fin : 2026-09-23T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-22T20:30:00+02:00_2026-09-22T23:00:00+02:00
Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris
https://lemelville.fr/?p=6150
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