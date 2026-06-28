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David Bressat French Connection Trio Le Melville Paris

David Bressat French Connection Trio Le Melville Paris

David Bressat French Connection Trio Le Melville Paris mardi 22 septembre 2026.

Lieu
Le Melville
Adresse
28 Rue Jean Mermoz
Ville
75008 Paris
Département
Paris
Début
mardi 22 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Tarif
Tarif plein : 10 EUR

Né sous la direction du pianiste David Bressat , le groupe French Connection remet au goût du jour plusieurs pièces d’illustres compositeurs français. À la manière des standards américains, il ravive les chansons et les airs qui ont bercé notre enfance sur des arrangements originaux.

Créé il y a 4 ans, ce trio réunit des musiciens exigeants et complices : David Bressat est au piano et aux arrangements, Charles Clayette à la batterie et Thomas Belin à la contrebasse.

Le groupe se produit soit en trio, soit en sextet avec trois musiciennes exceptionnelles :

la violoniste Caroline Bugala, la chanteuse Luna Garcia Odin et la violoncelliste Maud Fournier. Trois invitées qui offrent leur talent et sensibilité au service de la French Connection.

« De grands classiques de la chanson française arrangés avec brio.. ça joue et on en redemande ! » Jazz News

« Les arrangements lumineux de David Bressat allient swing et sophistication. Une maturité tangible… » Le Progrès

« Élégance d’une tradition du trio jazz… homogénéité et musicalité affirmée » Culture Jazz

David Bressat : , piano

Charles Clayette : batterie

Thomas Belin : contrebasse

French Connection, sous le charme de David Bressat, réinvente les classiques français avec originalité. Un trio jazzy, enrichi de talents, qui fait vibrer et enchante les oreilles !
Le mardi 22 septembre 2026
de 20h30 à 23h00
payant Tarif plein : 10 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-22T23:30:00+02:00
fin : 2026-09-23T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-22T20:30:00+02:00_2026-09-22T23:00:00+02:00

Le Melville 28 Rue Jean Mermoz  75008 Paris
https://lemelville.fr/?p=6150


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