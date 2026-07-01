David Castello-Lopes – Délicieux, Le Pin Galant, Mérignac

Informations pratiques

David Castello-Lopes – Délicieux Jeudi 12 novembre, 20h30 Le Pin Galant Gironde

Privilège : 34€ ; Cat. Or : 48€ ; Cat. 1 : 40€ / 37€ ; Cat. 2 : 37€ / 34€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-12T20:30:00+01:00 – 2026-11-12T22:00:00+01:00

Fin : 2026-11-12T20:30:00+01:00 – 2026-11-12T22:00:00+01:00

Journaliste, humoriste et vidéaste franco portugais, David Castello-Lopes s’est imposé avec ses chroniques sur Canal+, Arte ou encore France Inter. Après le triomphe d’« Authentique », il revient sur scène avec « Délicieux ». Un spectacle très attendu !

« En une heure et quart, je vais tenter de démêler la complexité de ce qui provoque le plaisir chez les êtres humains ». Ses univers mêlent l’humour, la satire, le récit personnel et l’observation sociétale… Un cocktail original qui lui permet de parler « vrai » et avec légèreté : « J’ai failli appeler ce spectacle « Le plaisir ». Et puis je me suis dit que les seuls plaisirs auxquels on penserait devant un titre pareil, ce seraient les plaisirs interdits aux moins de 18 ans. Or, pour des raisons financières, je souhaite que les moins de 18 ans puissent également assister à mon spectacle. Je l’ai donc appelé « Délicieux » : c’est un spectacle familial. Mon objectif est que ce spectacle provoque chez vous un certain plaisir, dans une mise en abîme aussi délicieuse que de manger du gruyère à Gruyères. » – DAVID CASTELLO-LOPES

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lepingalant.com/fr/product/110/le_pin_galant/david_castello_lopes »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

Après le triomphe d’« Authentique », il revient sur scène avec « Délicieux ». Un spectacle très attendu ! Humour David Castello-Lopes