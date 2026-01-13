David Castello-Lopes Rue aux Arènes Metz

David Castello-Lopes

Metz Congrès-Robert Schuman Metz Moselle

J’ai failli appeler ce spectacle Le plaisir . Et puis je me suis dit que les seuls plaisirs auxquels on penserait devant un titre pareil, ce seraient les plaisirs interdits aux moins de 18 ans. Or, pour des raisons financières, je souhaite que les moins de 18 ans puissent également assister à mon spectacle. Je l’ai donc appelé Délicieux c’est un spectacle familial.

En une heure et quart, je vais tenter de démêler la complexité de ce qui provoque le plaisir chez les êtres humains. Bien sûr que le plaisir peut venir d’un verre de chasselas qu’on fait durer sur les bords du lac au printemps. Mais il peut aussi être provoqué par le décès d’un être que l’on n’aime pas. Bien sûr qu’une promotion inattendue au sein de l’entreprise provoque la joie. Mais aussi le fait de manger du gruyère à Gruyères, ou de savoir quand on est français qu’on ne prononce pas le z de Étivaz (ce qui nous permet de corriger avec délectation tous les nuls qui font la faute). Mon objectif est que ce spectacle provoque chez vous un certain plaisir, dans une mise en abîme aussi délicieuse que de manger du gruyère à Gruyères.

I almost called this show The Pleasure . But then I realized that the only pleasures you’d think of when you hear a title like that are those that are forbidden to under-18s. And yet, for financial reasons, I want people under 18 to be able to see my show too. So I call it Délicieux : it’s a family show.

In the space of an hour and a quarter, I’m going to try to unravel the complexity of what causes pleasure in human beings. Of course, pleasure can come from drinking a glass of chasselas on the lakeshore in springtime. But it can also come from the death of someone you don’t love. Of course, an unexpected promotion within the company brings joy. But so does eating Gruyère cheese in Gruyères, or knowing when you’re French that you don’t pronounce the z in Étivaz (which allows us to delight in correcting all the losers who make the mistake). My aim is for this show to give you a certain pleasure, in a mise en abîme as delicious as eating Gruyère cheese in Gruyères.

David Castello-Lopes

