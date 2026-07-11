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AGENDA · Béziers

DAVID GIORCELLI TRIO & POL PADROS Béziers

vendredi 28 mai 2027 · Béziers

Informations pratiques

Début
vendredi 28 mai 2027
Fin
vendredi 28 mai 2027
Adresse
boulevard Bertrand Duguesclin
Ville
34500 Béziers
Département
Hérault
Tarif
27 27 27

Béziers

DAVID GIORCELLI TRIO & POL PADROS

boulevard Bertrand Duguesclin Béziers Hérault

Tarif : 27 – 27 – 27 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-28
fin : 2027-05-28

Date(s) :
2027-05-28

Virtuose du piano, David Giorcelli réinvente les grands classiques du boogie-woogie et du piano blues.
David Giorcelli compte aujourd’hui parmi les figures majeures du piano blues et du boogie-woogie en Espagne. Salué pour son talent et son énergie communicative, il se produit régulièrement sur les scènes internationales, en Europe, en Amérique et bien au-delà. En France, il est un habitué du mythique Caveau de la Huchette et s’est illustré dans plusieurs des plus grands festivals de boogie-woogie et de blues. À la tête du David Giorcelli Trio, il fait revivre avec passion les grands classiques du piano blues et du boogie-woogie, tout en y apportant sa personnalité et son style.   .

boulevard Bertrand Duguesclin Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 82  billetterie.theatre@beziers.fr

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English : DAVID GIORCELLI TRIO & POL PADROS

A piano virtuoso, David Giorcelli reinvents the great classics of boogie-woogie and piano blues.

L’événement DAVID GIORCELLI TRIO & POL PADROS Béziers a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 ADT34

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