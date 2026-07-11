DAVID GIORCELLI TRIO & POL PADROS Béziers
vendredi 28 mai 2027 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
DAVID GIORCELLI TRIO & POL PADROS
boulevard Bertrand Duguesclin Béziers Hérault
Tarif : 27 – 27 – 27 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-28
fin : 2027-05-28
Date(s) :
2027-05-28
Virtuose du piano, David Giorcelli réinvente les grands classiques du boogie-woogie et du piano blues.
David Giorcelli compte aujourd’hui parmi les figures majeures du piano blues et du boogie-woogie en Espagne. Salué pour son talent et son énergie communicative, il se produit régulièrement sur les scènes internationales, en Europe, en Amérique et bien au-delà. En France, il est un habitué du mythique Caveau de la Huchette et s’est illustré dans plusieurs des plus grands festivals de boogie-woogie et de blues. À la tête du David Giorcelli Trio, il fait revivre avec passion les grands classiques du piano blues et du boogie-woogie, tout en y apportant sa personnalité et son style. .
boulevard Bertrand Duguesclin Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 82 billetterie.theatre@beziers.fr
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English : DAVID GIORCELLI TRIO & POL PADROS
A piano virtuoso, David Giorcelli reinvents the great classics of boogie-woogie and piano blues.
L’événement DAVID GIORCELLI TRIO & POL PADROS Béziers a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 ADT34
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