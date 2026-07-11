Informations pratiques

Béziers

DAVID GIORCELLI TRIO & POL PADROS

boulevard Bertrand Duguesclin Béziers Hérault

Tarif : 27 – 27 – 27 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-28

fin : 2027-05-28

Date(s) :

2027-05-28

Virtuose du piano, David Giorcelli réinvente les grands classiques du boogie-woogie et du piano blues.

David Giorcelli compte aujourd’hui parmi les figures majeures du piano blues et du boogie-woogie en Espagne. Salué pour son talent et son énergie communicative, il se produit régulièrement sur les scènes internationales, en Europe, en Amérique et bien au-delà. En France, il est un habitué du mythique Caveau de la Huchette et s’est illustré dans plusieurs des plus grands festivals de boogie-woogie et de blues. À la tête du David Giorcelli Trio, il fait revivre avec passion les grands classiques du piano blues et du boogie-woogie, tout en y apportant sa personnalité et son style. .

boulevard Bertrand Duguesclin Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 82 billetterie.theatre@beziers.fr

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English : DAVID GIORCELLI TRIO & POL PADROS

A piano virtuoso, David Giorcelli reinvents the great classics of boogie-woogie and piano blues.

L’événement DAVID GIORCELLI TRIO & POL PADROS Béziers a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 ADT34