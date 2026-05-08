DAVID MOTTAHEDÈH / Carpet Museum of Iran Jardin des Rosiers Joseph Migneret Paris
DAVID MOTTAHEDÈH / Carpet Museum of Iran Jardin des Rosiers Joseph Migneret Paris dimanche 7 juin 2026.
Carpet Museum of Iran, Installation vidéo in situ, 2026
Carpet Museum of Iran est une installation
vidéo de grande envergure qui
convoque deux traditions culturelles majeures
de l’Iran d’avant la Révolution : le
tapis persan et le chant féminin. Toutes
deux sont ici rendues présentes, dans une
forme de fusion singulière. L’oeuvre propose un déploiement évolutif
de tapis issus de l’ancien Musée du tapis
d’Iran à Téhéran, fondé en 1978 sous le
patronage de Farah Pahlavi, contrainte
à l’exil peu après, et aujourd’hui disparue. En tant que fils d’immigrés iraniens, David
Mottahedèh n’a pas d’accès direct à la
collection du musée, si ce n’est à travers
des images de basse qualité provenant
de son ancien site web.
À l’aide de méthodes statistiques, il reconstruit
ces tapis en reproduisant la
complexité de leur nouage, qu’il « tisse »
à partir de données numériques : des
fragments d’archives vidéo trouvés sur
YouTube, issus de performances de chanteuses
iraniennes filmées avant la Révolution
islamique. Un algorithme, spécialement conçu, analyse
des milliers d’images, en extrait les
couleurs dominantes et les rassemble en
une palette servant de « fils » numériques.
Les motifs originaux prennent alors la
forme d’écrans en mouvement qui, de
loin, paraissent statiques et cristallins ; de
près, ils révèlent une grille de mouvements
subtils où apparaissent des femmes en
train de chanter, privées de leur voix. L’oeuvre réactive un héritage fragmenté
en restituant une mémoire collective
dans un présent qui continue silencieusement
de la porter.
David Mottahedèh (né en 1994 à Jérusalem) est un artiste et statisticien israélien, né peu après que sa famille ait fui l’Iran. Il est diplômé en mathématiques et prépare actuellement un master en statistiques à l’Université de Tel Aviv. Il détient également un Master of Fine Arts de l’Académie des arts et du design Bezalel à Jérusalem, où il a reçu un Prix d’Excellence (2024). Ce projet, initialement accompagné par Irit Carmon Popper, curatrice, chercheuse en art et architecture marque les débuts de David Mottahedèh sur la scène artistique internationale.
Une installation vidéo recrée des tapis persans à partir d’archives de chants féminins pré-révolutionnaires, mêlant technologie et mémoire culturelle.
Du samedi 06 juin 2026 au dimanche 07 juin 2026 :
samedi
de 22h00 à 02h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-07T01:00:00+02:00
fin : 2026-06-07T05:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T22:00:00+02:00_2026-06-06T02:00:00+02:00
Jardin des Rosiers Joseph Migneret 10 rue des Rosiers 75004 Paris
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