DAVID MOTTAHEDÈH / Carpet Museum of Iran Jardin des Rosiers Joseph Migneret Paris

Carpet Museum of Iran, Installation vidéo in situ, 2026

Carpet Museum of Iran est une installation

vidéo de grande envergure qui

convoque deux traditions culturelles majeures

de l’Iran d’avant la Révolution : le

tapis persan et le chant féminin. Toutes

deux sont ici rendues présentes, dans une

forme de fusion singulière. L’oeuvre propose un déploiement évolutif

de tapis issus de l’ancien Musée du tapis

d’Iran à Téhéran, fondé en 1978 sous le

patronage de Farah Pahlavi, contrainte

à l’exil peu après, et aujourd’hui disparue. En tant que fils d’immigrés iraniens, David

Mottahedèh n’a pas d’accès direct à la

collection du musée, si ce n’est à travers

des images de basse qualité provenant

de son ancien site web.

À l’aide de méthodes statistiques, il reconstruit

ces tapis en reproduisant la

complexité de leur nouage, qu’il « tisse »

à partir de données numériques : des

fragments d’archives vidéo trouvés sur

YouTube, issus de performances de chanteuses

iraniennes filmées avant la Révolution

islamique. Un algorithme, spécialement conçu, analyse

des milliers d’images, en extrait les

couleurs dominantes et les rassemble en

une palette servant de « fils » numériques.

Les motifs originaux prennent alors la

forme d’écrans en mouvement qui, de

loin, paraissent statiques et cristallins ; de

près, ils révèlent une grille de mouvements

subtils où apparaissent des femmes en

train de chanter, privées de leur voix. L’oeuvre réactive un héritage fragmenté

en restituant une mémoire collective

dans un présent qui continue silencieusement

de la porter.

David Mottahedèh (né en 1994 à Jérusalem) est un artiste et statisticien israélien, né peu après que sa famille ait fui l’Iran. Il est diplômé en mathématiques et prépare actuellement un master en statistiques à l’Université de Tel Aviv. Il détient également un Master of Fine Arts de l’Académie des arts et du design Bezalel à Jérusalem, où il a reçu un Prix d’Excellence (2024). Ce projet, initialement accompagné par Irit Carmon Popper, curatrice, chercheuse en art et architecture marque les débuts de David Mottahedèh sur la scène artistique internationale.

Une installation vidéo recrée des tapis persans à partir d’archives de chants féminins pré-révolutionnaires, mêlant technologie et mémoire culturelle.

Du samedi 06 juin 2026 au dimanche 07 juin 2026 :

samedi

de 22h00 à 02h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-07T01:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T05:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T22:00:00+02:00_2026-06-06T02:00:00+02:00

Jardin des Rosiers Joseph Migneret 10 rue des Rosiers 75004 Paris



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