David Salles Troyes
vendredi 4 décembre 2026 · Troyes
Informations pratiques
Troyes
David Salles
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube
Tarif : 20 – 20 – 20 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-04 19:00:00
fin : 2026-12-04
Date(s) :
2026-12-04
Voilà bientôt 30 ans que David Salles passe sa vie à jouer.
Jouer, pour ne pas se prendre trop au sérieux.
Jouer parce que nous sommes tous des personnages en puissance et qu’il ne faut jamais oublier de rire un peu de nous-mêmes.
Jouer un autre que soi parce qu’il y a en nous un peu des autres.
Tantôt drôle et sensible, profond et fou, dans ce spectacle singulier, David se raconte et interroge nos propres enfermements avec une folie contagieuse et libératrice.
Durée 70 min
David Salles Directeur artistique et acteur dans La petite histoire de France. .
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com
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English :
L’événement David Salles Troyes a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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