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DAVID SUN LE SPLENDID Lille

DAVID SUN LE SPLENDID Lille

DAVID SUN LE SPLENDID Lille vendredi 19 mars 2027.

Lieu : LE SPLENDID

Adresse : 1 Place du Mont de Terre

Ville : 59000 Lille

Département : 59

Début : 2027-03-19

Fin : 2027-03-19

Heure de début : 20:00

DAVID SUN Début : 2027-03-19 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LE SPLENDID 1 Place du Mont de Terre 59000 Lille 59

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