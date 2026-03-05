DAVID WALTERS Théâtre de Chaoué Allonnes

DAVID WALTERS

Théâtre de Chaoué 11 Rue du Moulin de Chaoue Allonnes Sarthe

Tarif : 8 – 8 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 20:30:00

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

David Walters est un artiste globe-trotter basé à Marseille, dont la musique tisse des ponts entre beats électroniques, folk acoustique et traditions afro-caribéennes — entre afrobeat et kompa, hip-hop et créole. Adoubé par France Inter, Radio Nova, BBC6 et Gilles Peterson, il s’est imposé sur la scène internationale avec Soleil Kreyol (2020), élu album de l’année par ses pairs. Après Nocturne, Bow Down et Soul Tropical, il revient début 2026 avec Ti Love, dont le single Kité Koulé — enregistré avec Keziah Jones — mêle groove enivrant et spiritualité caribéenne. Une musique à la fois intime et universelle, dansante et éclairée, qui rayonne désormais sur tous les continents. .

Théâtre de Chaoué 11 Rue du Moulin de Chaoue Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire hello@superforma.fr

English :

