DAVID WALTERS SALLE NOUGARO Toulouse
jeudi 18 mars 2027 · SALLE NOUGARO · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
DAVID WALTERS
SALLE NOUGARO 20 Chemin de Garric Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 17.8 – 17.8 – EUR
17.8
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-18 20:30:00
fin : 2027-03-18 22:00:00
Date(s) :
2027-03-18
Adoubé par France Inter, Fip, Nova ou Gilles Peterson, David Walters a donné naissance à un étonnant répertoire empreint de beats électroniques et de folk acoustique sous influences afro-caribéennes.
Depuis Marseille, son port d’attache, ce globe-trotter fait désormais rayonner sur tous les continents ses vibrations électro-créoles et ses métissages inédits, entre afrobeat et kompa, hip-hop et traditions caribéennes. L’expression heureuse, sonore et dansante, d’une certaine mondialité éclairée.
Le Single Kité Koulé , 1er extrait de son nouvel album Ti Love , marque une rencontre musicale vibrante avec le guitariste et chanteur Keziah Jones.
Entre groove enivrant et spiritualité, le titre fait aussi référence à Manman Dlo, déesse des océans, symbole de mémoire, de vie et de guérison.
Une chanson à la fois intime et universelle, qui nous invite à danser avec les courants de la vie. 17.8 .
SALLE NOUGARO 20 Chemin de Garric Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie +33 5 25 63 12 00 nougaro.billetterie@cseairbus.com
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English :
Hailed by France Inter, Fip, Nova, and Gilles Peterson, David Walters has created an astonishing body of work marked by electronic beats and acoustic folk with Afro-Caribbean influences.
L’événement DAVID WALTERS Toulouse a été mis à jour le 2026-08-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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