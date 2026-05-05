De bas en haut – Visite guidée de la Cathédrale de Nevers, Cathédrale de Nevers, Nevers
De bas en haut – Visite guidée de la Cathédrale de Nevers, Cathédrale de Nevers, Nevers dimanche 10 mai 2026.
De bas en haut – Visite guidée de la Cathédrale de Nevers Dimanche 10 mai, 15h30 Cathédrale de Nevers Nièvre
Famille, à partir de 8 ans. Gratuit sur inscription. Lieu de RDV : Parvis de la Cathédrale
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-10T15:30:00+02:00 – 2026-05-10T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-10T15:30:00+02:00 – 2026-05-10T17:00:00+02:00
Lors de cette visite guidée, vous découvrirez les trésors de l’un des joyaux du patrimoine de Nevers. Accompagné d’un guide expert, explorez cette cathédrale unique en France, qui se distingue par ses deux chœurs, témoins de styles architecturaux distincts : le gothique et le roman.
Admirez ses remarquables vitraux contemporains, véritables œuvres d’art qui baignent l’édifice d’une lumière saisissante. Parcourez les chapelles, contemplez les sculptures délicates et plongez dans les récits passionnants qui ont façonné l’histoire de ce lieu de culte. Cette immersion architecturale et historique vous révèlera les secrets de construction, les restaurations récentes et continues au fil des siècles.
Enfin, partez à l’ascension de la tour Bohier, qui du haut de ses 52 mètres et 285 marches, vous permettra d’embrasser un panorama époustouflant sur la Loire, et sur l’ensemble de la ville. Une visite à la croisée de l’histoire et de la création architecturale !
Cathédrale de Nevers Cathédrale, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
Dans le cadre des Journées nationales de l’architecture : l’architecture du quotidien cathédrale nevers
Ville de Nevers
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