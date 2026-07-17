De carreaux en carreaux, Musée de la Faïence et des Beaux-Arts, Nevers

lundi 3 août 2026 · Musée de la Faïence et des Beaux-Arts · Nevers

Informations pratiques

De carreaux en carreaux Lundi 3 août, 14h30 Musée de la Faïence et des Beaux-Arts Nièvre

5 € sur inscription _ Atelier 6-12 ans _ Enfants uniquement sous la responsabilité de l’animatrice

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-03T14:30:00+02:00 – 2026-08-03T16:30:00+02:00

Fin : 2026-08-03T14:30:00+02:00 – 2026-08-03T16:30:00+02:00

Sur des carreaux de faïence, les artistes peuvent répéter un même motif, le faire évoluer ou raconter une scène qui se poursuit d’un carreau à l’autre.

Après avoir découvert les décors du musée, imagine un personnage réparti sur plusieurs carreaux.

Ensuite, échange et mélange les carreaux avec ceux des autres pour inventer des créatures surprenantes, drôles et uniques.

Quel sera le personnage le plus farfelu ?

Musée de la Faïence et des Beaux-Arts 16 rue Saint-Genest, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Atelier 6-12 ans sur inscription _ Sur des carreaux de faïence, les artistes peuvent répéter un même motif, le faire évoluer ou raconter une scène qui se poursuit d’un carreau à l’autre…

Ville de Nevers