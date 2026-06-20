De Cours en jardins à Thuré La Merveillère Thuré mercredi 8 juillet 2026.

Thuré

De Cours en jardins à Thuré

La Merveillère Château de la Merveillère Thuré Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 18:00:00

fin : 2026-07-08 20:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Chaque semaine, retrouvez De Cours en Jardins dans une commune différente.

Accueil du public à partir de **17h30**

**18h ** Présentation des lieux par le propriétaire

**18h30 Concert de AD Jazz Quartet**

AD Jazz vous invite à inhaler le parfum d’un monde oublié, celui d’un jazz élégant qui faisiat rimer swing avec smoking… Ce quartet musical composé d’un piano, d’une contrebasse, d’une batterie et d’une voix masculine se met au service d’un jazz agréable, imprégné de chaleur et de style.

La soirée se terminera par un moment convivial.

**Jauge limitée**, merci de réserver. .

La Merveillère Château de la Merveillère Thuré 86540 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : De Cours en jardins à Thuré

L’événement De Cours en jardins à Thuré Thuré a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne