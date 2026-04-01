DE FERME EN FERME 2026 29 DOMAINE DE CANDIE CANDIE Toulouse

Toulouse

DE FERME EN FERME 2026 29 DOMAINE DE CANDIE

CANDIE 17 Chemin de la Saudrune Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Le Domaine agricole de la ville de Toulouse, aussi connu comme le Domaine de Candie, est une ferme urbaine de près de 300 ha gérée par la Mairie de Toulouse via sa Régie agricole municipale.

La ferme cultive en bio des grandes cultures (céréales et légumineuses) sur 250 ha répartis en cinq secteurs géographiques (Sesquières, Paleficat, Pech David…) et 12 ha de vignes situés sur le siège de l’exploitation. Le raisin est pressé et majoritairement transformé en vin, valorisé en interne à la Mairie et commercialisé sur Toulouse. Les grandes cultures sont en partie valorisées dans des filières courtes locales. Une grande partie de la production agricole du domaine est vendue à la cuisine centrale de la Mairie (du blé pour les baguettes et les coquillettes, des légumes secs, du vin pour les séniors…) pour être utilisée dans la confection des repas des écoles maternelles et élémentaires, ainsi que pour les repas des Seniors.

Le siège du Domaine est situé au sud-ouest de la ville et comprend de nombreux bâtiments anciens un château datant du XIIIè siècle, où se fait la vinification, une ancienne maison de maître du XVIIIè, devenue récemment la Maison du Bien Manger, sa roseraie, une volière, etc. Le Domaine héberge également un rucher pédagogique et une guinguette en saison estivale.

Propriété de la ville depuis 1975, le Domaine s’ouvre peu à peu plus largement aux publics. La Mairie souhaite que, tout en restant une ferme et donc un outil de travail, le Domaine de Candie bénéficie aux habitants de la région toulousaine. Outre les événements annuels organisés depuis plusieurs années comme la fête des vendanges en septembre, le domaine accueille de plus en plus de scolaires, d’étudiants ou d’ entreprises, pour des événements en lien avec les thématiques de l’agriculture et de l’alimentation.

Pour tout cela, une équipe de 11 personnes s’active quotidiennement pour faire vivre une ferme atypique soumise aux contraintes du travail de la terre et aux contraintes du service public. .

CANDIE 17 Chemin de la Saudrune Toulouse 31100 Haute-Garonne Occitanie +33 5 36 25 26 15 domaine.candie@mairie-toulouse.fr

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English :

The Domaine agricole de la ville de Toulouse, also known as the Domaine de Candie, is a 300-hectare urban farm managed by the Toulouse City Council via its Régie agricole municipale.

L’événement DE FERME EN FERME 2026 29 DOMAINE DE CANDIE Toulouse a été mis à jour le 2026-04-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE