De Ferme en Ferme Courlay Courlay
De Ferme en Ferme Courlay Courlay samedi 25 avril 2026.
Courlay
De Ferme en Ferme Courlay
Courlay Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 14:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-25 2026-04-26
Les 25 et 26 avril 2026, venez à la rencontre des agriculteurs et agricultrices du CIVAM du Haut Bocage dans les Deux-Sèvres.
Des hommes et des femmes engagés dans une démarche d’agriculture durable vous présentent leur métier et leur savoir-faire. Un moment à partager en famille ou entre ami.es auprès des animaux et des prairies au cœur du bocage. .
Courlay 79440 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 81 80 29 administration@civamhb.org
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English : De Ferme en Ferme Courlay
L’événement De Ferme en Ferme Courlay Courlay a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Bocage Bressuirais
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