Courlay

De Ferme en Ferme Courlay

Courlay Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 14:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25 2026-04-26

Les 25 et 26 avril 2026, venez à la rencontre des agriculteurs et agricultrices du CIVAM du Haut Bocage dans les Deux-Sèvres.

Des hommes et des femmes engagés dans une démarche d’agriculture durable vous présentent leur métier et leur savoir-faire. Un moment à partager en famille ou entre ami.es auprès des animaux et des prairies au cœur du bocage. .

Courlay 79440 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 81 80 29 administration@civamhb.org

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English : De Ferme en Ferme Courlay

L’événement De Ferme en Ferme Courlay Courlay a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Bocage Bressuirais