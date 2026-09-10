De Feyzin à l’Union européenne, un riche patrimoine culturel, Maison fleurie, Feyzin

Informations pratiques

De Feyzin à l’Union européenne, un riche patrimoine culturel Samedi 19 septembre, 14h30 Maison fleurie Rhône

gratuit mis sur inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Les 27 pays membres partagent un riche patrimoine en commun, au fil de notre histoire commune. Le patrimoine de Feyzin a aussi participé à cette histoire. Une exposition sur les pays de l’Union européenne servira de support à une projection sur l’histoire de Feyzin et le patrimoine local.

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Les 27 pays membres partagent un riche patrimoine en commun, au fil de notre histoire commune. Le patrimoine de Feyzin a aussi participé à cette histoire. Une exposition sur les pays de l’Union de à…

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