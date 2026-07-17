De fil en aiguille : crochet en partage, Bibliothèque de Moncoutant-sur-Sèvre, Moncoutant-sur-Sèvre

Informations pratiques

De fil en aiguille : crochet en partage 2 et 3 octobre Bibliothèque de Moncoutant-sur-Sèvre Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T15:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Boissons chaudes, papotages et cliquetis d’aiguilles : tricot, crochet,…tout est permis. Que vous soyez novice ou expert, vous êtes bienvenu avec votre matériel ou celui que vous emprunterez aux bibliothécaires. Avis aux cuisiniers pour un petit goûter partagé !

Bibliothèque de Moncoutant-sur-Sèvre 4 avenue du Maréchal Juin 79320 Moncoutant-sur-Sèvre Moncoutant-sur-Sèvre 79320 Moncoutant Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 72 83 03 https://www.bibliotheques.agglo2b.fr/ À l’étage du chateau de Genève, découvrez une large sélection de romans, albums, BD, des DVD pour petits et grands. Jouez sur place, empruntez un sac à dos d’exploration pour observer la nature, découvrez l’offre numérique de livres et films. Gratuit

Biblis en folie 2026

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