Matinale des associations Salle de la Chênaie Moncoutant-sur-Sèvre

Informations pratiques

Moncoutant-sur-Sèvre

Matinale des associations

Salle de la Chênaie 32 Avenue du Pré Byre Moncoutant-sur-Sèvre Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 10:00:00

fin : 2026-09-05 12:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Sports, loisirs, culture, engagements associatifs… les clubs et associations du territoire seront présents pour vous faire découvrir leurs activités et répondre à toutes vos questions.

C’est l’occasion idéale pour

– tester des activités gratuitement

– échanger avec les bénévoles

– trouver une nouvelle passion pour l’année à venir. .

Salle de la Chênaie 32 Avenue du Pré Byre Moncoutant-sur-Sèvre 79320 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 72 60 44 mairie@moncoutantsursevre.fr

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English : Matinale des associations

L’événement Matinale des associations Moncoutant-sur-Sèvre a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Bocage Bressuirais