Matinale des associations Salle de la Chênaie Moncoutant-sur-Sèvre
samedi 5 septembre 2026 · Salle de la Chênaie · Moncoutant-sur-Sèvre
Informations pratiques
Moncoutant-sur-Sèvre
Matinale des associations
Salle de la Chênaie 32 Avenue du Pré Byre Moncoutant-sur-Sèvre Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-05 12:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Sports, loisirs, culture, engagements associatifs… les clubs et associations du territoire seront présents pour vous faire découvrir leurs activités et répondre à toutes vos questions.
C’est l’occasion idéale pour
– tester des activités gratuitement
– échanger avec les bénévoles
– trouver une nouvelle passion pour l’année à venir. .
Salle de la Chênaie 32 Avenue du Pré Byre Moncoutant-sur-Sèvre 79320 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 72 60 44 mairie@moncoutantsursevre.fr
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English : Matinale des associations
L’événement Matinale des associations Moncoutant-sur-Sèvre a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Bocage Bressuirais
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