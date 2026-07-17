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Matinale des associations Salle de la Chênaie Moncoutant-sur-Sèvre

samedi 5 septembre 2026 · Salle de la Chênaie · Moncoutant-sur-Sèvre

Matinale des associations Salle de la Chênaie Moncoutant-sur-Sèvre

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Salle de la Chênaie
Adresse
32 Avenue du Pré Byre
Ville
79320 Moncoutant-sur-Sèvre
Département
Deux-Sèvres
Tarif

Moncoutant-sur-Sèvre

Matinale des associations

Salle de la Chênaie 32 Avenue du Pré Byre Moncoutant-sur-Sèvre Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-05 12:00:00

Date(s) :
2026-09-05

Sports, loisirs, culture, engagements associatifs… les clubs et associations du territoire seront présents pour vous faire découvrir leurs activités et répondre à toutes vos questions.
C’est l’occasion idéale pour
– tester des activités gratuitement
– échanger avec les bénévoles
– trouver une nouvelle passion pour l’année à venir.   .

Salle de la Chênaie 32 Avenue du Pré Byre Moncoutant-sur-Sèvre 79320 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 72 60 44  mairie@moncoutantsursevre.fr

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English : Matinale des associations

L’événement Matinale des associations Moncoutant-sur-Sèvre a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Bocage Bressuirais

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