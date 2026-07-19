De fond en comble Les Trois Baudets Paris

Informations pratiques

Le grenier est un endroit parfait pour toutes sortes de rêveries… surtout quand il renferme un volumineux coffre magique animé par le son, d’où surgit une surprenante collection d’instruments de musique : guitares, synthétiseurs, violon, trompette, boîte à rythmes, casserole, raquette de ping-pong et bouchons de liège !

Dans cet endroit obscur et inspirant, deux cousins facétieux à la ressemblance troublante y créent leur laboratoire sonore et gestuel, terrain d’expérimentation et d’invention musicale infini prenant la forme d’un petit orchestre insolite et ludique.

Mélangeant leurs chansons électro-acoustiques à deux voix – issues de leur groupe Nicole Nicole – à des improvisations hardies, Lucien Morineau et Théo Jégat nous plongent avec complicité et humour au cœur de l’art de la composition, mettant au service de cette création leur savoir-faire de compositeurs pour le cinéma, la danse et le spectacle vivant.

Ce concert a lieu dans le cadre de la programmation des P’tits Baudets !

Le dimanche 27 septembre 2026

de 16h00 à 17h00

payant

7 euros.

Public enfants. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-27T19:00:00+02:00

fin : 2026-09-27T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-27T16:00:00+02:00_2026-09-27T17:00:00+02:00

Les Trois Baudets 64 Boulevard de Clichy 75018 Paris

http://www.lestroisbaudets.com +33142623333 info@lestroisbaudets.com https://www.facebook.com/lestroisbaudets https://www.facebook.com/lestroisbaudets



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