DE JULIETTE A GRECO ITINERAIRE D’UNE FEMME LIBRE Sète

Informations pratiques

Sète

DE JULIETTE A GRECO ITINERAIRE D’UNE FEMME LIBRE

29 grande rue haute Sète Hérault

Tarif : 18 – 18 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-15

fin : 2027-01-16

Date(s) :

2027-01-15

Une parenthèse musicale et poétique où l’on redécouvre Juliette Gréco dans toute sa singularité, sa force et sa modernité. Une célébration sensible d’une femme libre dont la voix résonne encore aujourd’hui.

Spectacle Musical intimiste

L’avis du Théâtre de Poche

L’éternelle voix de la liberté. Sur les pas de Gréco.

Il est des artistes qui traversent le temps sans jamais cesser de nous parler. À l’occasion du centenaire de Juliette Gréco, il m’a semblé essentiel de rendre hommage à cette immense artiste, femme de convictions, de liberté et de poésie.

Bien plus qu’un tour de chant, De Juliette à Gréco nous invite à redécouvrir le parcours d’une femme qui a traversé son époque avec une indépendance et une modernité étonnamment actuelle.

Une invitation à replonger dans un magnifique répertoire et à retrouver l’esprit de Saint-Germain-des-Prés, ses poètes, ses auteurs et cette irrépressible soif de liberté.

De Juliette à Gréco L’itinéraire d’une femme libre retrace le destin exceptionnel de celle qui devint l’égérie de Saint-Germain-des-Prés et l’une des plus grandes interprètes de la chanson française. À travers chansons, archives sonores et récits de vie, Pascale Neuvic et François Marnier nous emmènent sur les pas d’une jeune femme de seize ans qui, par sa personnalité unique, est devenue une icône de son temps.

Une parenthèse musicale et poétique où l’on redécouvre Juliette Gréco dans toute sa singularité, sa force et sa modernité. Une célébration sensible d’une femme libre dont la voix résonne encore aujourd’hui. .

29 grande rue haute Sète 34200 Hérault Occitanie

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English : DE JULIETTE A GRECO ITINERAIRE D’UNE FEMME LIBRE

A musical and poetic interlude in which we rediscover Juliette Gréco in all her uniqueness, strength, and modernity. A heartfelt celebration of a free-spirited woman whose voice still resonates today.

L’événement DE JULIETTE A GRECO ITINERAIRE D’UNE FEMME LIBRE Sète a été mis à jour le 2026-08-23 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau