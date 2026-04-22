De la Banque Dupont à la Banque Transatlantique, un conservatoire privé de l’Art décoratif, Château de Fontainebleau – salon Victoria, Fontainebleau

De la Banque Dupont à la Banque Transatlantique, un conservatoire privé de l’Art décoratif Vendredi 5 juin, 17h30 Château de Fontainebleau – salon Victoria Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T17:30:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T17:30:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

La banque Louis Dupont et Cie, originaire de Valenciennes, s’installe au 26 avenue Franklin Roosevelt à Paris 8e en 1926. Elle fait appel à l’architecte Joseph Marrast (1881-1971) rentré depuis peu du Maroc où il exerçait. Cet immeuble est sa première grande réalisation civile dans la capitale (il avait remporté en 1912 le concours de l’église Saint-Louis-de-Vincennes avec Jacques Droz, qu’il termine après la guerre). Marrast s’entoure des plus grands créateurs de mobilier et de décoration intérieure du moment ; il met sa confiance dans l’ensemblier Georges Renouvin et travaille notamment avec le ferronnier Raymond Subes. Aujourd’hui propriété du CIC Nord-Ouest et occupé par la Banque Transatlantique depuis 2000, le bâtiment offre un remarquable ensemble immobilier et mobilier Art déco, ayant entraîné la procédure de classement de l’immeuble et la proposition de classement avec servitude de maintien dans les lieux des objets mobiliers constituant un ensemble historique. La mise en place de cette procédure fut possible grâce à la loi LCAP de 2016, mais aussi grâce à la volonté du propriétaire de la société et du directeur de la banque, demandeurs. Un ensemble patrimonial exceptionnel des années 1926-1930 et une démarche vertueuse du service des monuments historiques constituent ce dossier parisien hors-normes.

Carte blanche à l’Association des conservateurs des monuments historiques

Château de Fontainebleau – salon Victoria Château de fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

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Salle à manger, 5e étage. Ph. Banque Transatlantique