Mézières-en-Brenne

De la fiction à la science voyage vers Mars Conférence

Espace Alvarado Mézières-en-Brenne Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-18 16:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Conférence de vulgarisation scientifique.

Hollywood fourmille de solutions pour raccourcir ou améliorer les voyages dans l’espace téléportation, trou de ver, vitesse lumière, cryogénisation….

Ces films font-ils référence à de vraies avancées technologiques et scientifiques ou à des rêves impossibles ?

Cette séance sera animée par Mathilde Gaudel, astrophysicienne et médiatrice scientifique. .

Espace Alvarado Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 12 67 bibliotheque@mezieres-en-brenne.fr

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English :

Popular science conference.

L’événement De la fiction à la science voyage vers Mars Conférence Mézières-en-Brenne a été mis à jour le 2026-04-11 par Destination Brenne