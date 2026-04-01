De la fiction à la science voyage vers Mars Conférence Mézières-en-Brenne
De la fiction à la science voyage vers Mars Conférence Mézières-en-Brenne samedi 18 avril 2026.
Mézières-en-Brenne
De la fiction à la science voyage vers Mars Conférence
Espace Alvarado Mézières-en-Brenne Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-18 16:00:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Conférence de vulgarisation scientifique.
Hollywood fourmille de solutions pour raccourcir ou améliorer les voyages dans l’espace téléportation, trou de ver, vitesse lumière, cryogénisation….
Ces films font-ils référence à de vraies avancées technologiques et scientifiques ou à des rêves impossibles ?
Cette séance sera animée par Mathilde Gaudel, astrophysicienne et médiatrice scientifique. .
Espace Alvarado Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 12 67 bibliotheque@mezieres-en-brenne.fr
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English :
Popular science conference.
L’événement De la fiction à la science voyage vers Mars Conférence Mézières-en-Brenne a été mis à jour le 2026-04-11 par Destination Brenne
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