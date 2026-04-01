Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

De la fiction à la science voyage vers Mars Conférence Mézières-en-Brenne

De la fiction à la science voyage vers Mars Conférence Mézières-en-Brenne

De la fiction à la science voyage vers Mars Conférence Mézières-en-Brenne samedi 18 avril 2026.

Adresse : Espace Alvarado

Ville : 36290 Mézières-en-Brenne

Département : Indre

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : Gratuit

Mézières-en-Brenne

De la fiction à la science voyage vers Mars Conférence

Espace Alvarado Mézières-en-Brenne Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-18 16:00:00
fin : 2026-04-18

Date(s) :
2026-04-18

Conférence de vulgarisation scientifique.
Hollywood fourmille de solutions pour raccourcir ou améliorer les voyages dans l’espace téléportation, trou de ver, vitesse lumière, cryogénisation….
Ces films font-ils référence à de vraies avancées technologiques et scientifiques ou à des rêves impossibles ?
Cette séance sera animée par Mathilde Gaudel, astrophysicienne et médiatrice scientifique.   .

Espace Alvarado Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 12 67  bibliotheque@mezieres-en-brenne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Popular science conference.

L’événement De la fiction à la science voyage vers Mars Conférence Mézières-en-Brenne a été mis à jour le 2026-04-11 par Destination Brenne

À voir aussi à Mézières-en-Brenne (Indre)