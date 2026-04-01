Mézières-en-Brenne

Faire de la science au cinéma Atelier

Espace Alvarado Mézières-en-Brenne Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-18 14:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Grâce à des images de films de science-fiction ou des dessins animés, nous discuterons de la validité scientifique de ce que nous voyons au cinéma.Familles

Pourrons-nous un jour avoir toutes les technologies imaginées par le cinéma ? La science-fiction est-elle une référence technologique et scientifique qu’il faut atteindre ou restera-elle un rêve impossible ? Cette séance sera animée par Mathilde Gaudel, astrophysicienne et médiatrice scientifique. .

Espace Alvarado Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 12 67 bibliotheque@mezieres-en-brenne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Using images from science-fiction films and cartoons, we’ll discuss the scientific validity of what we see in the movies.

L’événement Faire de la science au cinéma Atelier Mézières-en-Brenne a été mis à jour le 2026-04-11 par Destination Brenne