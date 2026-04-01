Faire de la science au cinéma Atelier Mézières-en-Brenne
Faire de la science au cinéma Atelier Mézières-en-Brenne samedi 18 avril 2026.
Mézières-en-Brenne
Faire de la science au cinéma Atelier
Espace Alvarado Mézières-en-Brenne Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-18 14:00:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Grâce à des images de films de science-fiction ou des dessins animés, nous discuterons de la validité scientifique de ce que nous voyons au cinéma.Familles
Pourrons-nous un jour avoir toutes les technologies imaginées par le cinéma ? La science-fiction est-elle une référence technologique et scientifique qu’il faut atteindre ou restera-elle un rêve impossible ? Cette séance sera animée par Mathilde Gaudel, astrophysicienne et médiatrice scientifique. .
Espace Alvarado Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 12 67 bibliotheque@mezieres-en-brenne.fr
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English :
Using images from science-fiction films and cartoons, we’ll discuss the scientific validity of what we see in the movies.
L’événement Faire de la science au cinéma Atelier Mézières-en-Brenne a été mis à jour le 2026-04-11 par Destination Brenne
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