Observation du soleil Mézières-en-Brenne
Observation du soleil Mézières-en-Brenne mercredi 22 avril 2026.
Mézières-en-Brenne
Observation du soleil
Espace Alvarado Mézières-en-Brenne Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-04-22 14:00:00
fin : 2026-04-22 15:30:00
Date(s) :
2026-04-22
Observation du soleil an toute sécurité avec l’association Glilée d’Argenton-sur-Creuse
Équipé d’une lunette Solar Lunt, nous vous convions à observer le soleil, expérience unique, avec des astronomes amateurs. Si les filtres solaires ordinaires ne permettent de voir que des taches solaires, les télescopes H-alpha permettent, eux, de voir les protubérances qui ornent la couronne solaire. Il est alors possible, sur le disque solaire, d’observer des filaments, des éruptions solaires et bien d’autres phénomènes encore. En toute sécurité. .
Espace Alvarado Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 12 67 bibliotheque@mezieres-en-brenne.fr
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English :
Safe sunwatching with the Glilée association in Argenton-sur-Creuse
L’événement Observation du soleil Mézières-en-Brenne a été mis à jour le 2026-04-11 par Destination Brenne
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