De La Groove – Free Open Air Canal Barboteur Paris
De La Groove – Free Open Air Canal Barboteur Paris vendredi 26 juin 2026.
Rendez-vous le 26 juin 2026 pour un Open Air avec l’équipage de Producers et DJ le plus funky de la capitale !
De la Groove, un label fondé il y a 8 ans par un groupe d’amis animés par un amour commun pour la house music. Avec plus de 30 sorties digitales et vinyles à son actif, le collectif participe contribue activement à la scène electro alternative à Paris et en France.
Très orientées soul et groove, les productions du label s’inscrivent principalement dans l’univers des musiques électroniques, avec des influences allant du jazz au disco, en passant par la house music et nombre de ses sous-genres, sous différents formats.
Les artistes :
CHINAU
Faire se rencontrer les corps et les esprits dans une bulle de positivité est le credo de Chinau. Influencé par la scène house underground, il propose des sets allant de la deep house au garage des années 90, entre Chicago, New York et l’Italie.
KNUCKLE G
Knuckle G est un producteur accompli et un DJ passionné. Son univers soulful, nourri d’influences jazz, funk et disco, oscille entre house pionnière et rythmes profonds et bruts.
LARRY G
Entre mélancolie sophistiquée et grooves bruts, Larry G partage une énergie unique à travers des sets nourris de pépites souvent old school. House, deep house et influences blues, jazz, funk et disco rythment ses sélections sans limite.
ELSA
Basée à Paris, Elsa explore la house à travers des sets profonds et solaires. Elle navigue entre des références incontournables et des morceaux plus pointus, mêlant des touches lumineuses à une énergie taillée pour le dancefloor.
Sur l’intégralité de nos événements, en plus d’une programmation musicale et d’une ambiance électrique, retrouvez au Barboteur des jeux, des espaces chill et un bar avec de quoi vous restaurer et vous rafraîchir.
Le Barboteur est un lieu inclusif où mixité et bienveillance sont maîtres mots. Aucun comportement violent, raciste, sexiste, homophobe, transphobe ou ne respectant pas le consentement ne sera toléré. Notre équipe et nos agents de sécurité sont à l’écoute et prêts à agir au moindre problème.
INFOS PRATIQUES ⛵️
Le Millénaire – 19 quai du Lot, 75019 Paris
Vendredi 26 juin
Ⓜ️ L7 – Corentin Cariou / Porte de la Villette
Tram T3b – arrêt Canal St Denis
⏰ 18h – 00h
Restauration sur place
Entrée libre et gratuite
Visuel : @ybaumea
Le retour De La Groove sur le pont du Barboteur !
Le vendredi 26 juin 2026
de 18h00 à 00h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-26T21:00:00+02:00
fin : 2026-06-26T03:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-26T18:00:00+02:00_2026-06-26T00:00:00+02:00
Canal Barboteur 19, quai du Lot 75019 Paris
https://canal-barboteur.com/ contact@le-barboteur.com https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR
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