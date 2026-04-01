De La Groove Open Air Canal barboteur Bobigny

De la Groove est un label musical fondé il y a 8 ans par un groupe d’amis animés par un amour commun pour la house music. Avec plus de 20 sorties digitales et vinyles à son actif, le collectif participe à la production, la distribution et la promotion de musique électronique, contribuant activement à la scène alternative à Paris et en France.

Très orientées soul et groove, les productions du label s’inscrivent principalement dans l’univers des musiques électroniques, avec des influences allant du jazz au disco, en passant par la house music et nombre de ses sous-genres, sous différents formats.

Les artistes :

CHINAU

Faire se rencontrer les corps et les esprits dans une bulle de positivité est le credo de Chinau. Influencé par la scène house underground, il propose des sets allant de la deep house au garage des années 90, entre Chicago, New York et l’Italie.

KNUCKLE G

Knuckle G est un producteur accompli et un DJ passionné. Son univers soulful, nourri d’influences jazz, funk et disco, oscille entre house pionnière et rythmes profonds et bruts.

LARRY G

Entre mélancolie sophistiquée et grooves bruts, Larry G partage une énergie unique à travers des sets nourris de pépites souvent old school. House, deep house et influences blues, jazz, funk et disco rythment ses sélections sans limite.

ELSA

Basée à Paris, Elsa explore la house à travers des sets profonds et solaires. Elle navigue entre des références incontournables et des morceaux plus pointus, mêlant des touches lumineuses à une énergie taillée pour le dancefloor.

Sur l’intégralité de nos événements, en plus d’une programmation musicale et d’une ambiance électrique, retrouvez au Barboteur des jeux, des espaces chill et un bar avec de quoi vous restaurer et vous rafraîchir.

Le Barboteur est un lieu inclusif où mixité et bienveillance sont maîtres mots. Aucun comportement violent, raciste, sexiste, homophobe, transphobe ou ne respectant pas le consentement ne sera toléré. Notre équipe et nos agents de sécurité sont à l’écoute et prêts à agir au moindre problème.

INFOS PRATIQUES ⛵️

BOBIGNY / Raymond Queneau : 6 rue Raymond Queneau – Canal de l’Ourcq

Ⓜ️ Métro ligne 5️⃣ // Arrêt Bobigny – Pantin – Raymond Queneau

⏰ 16h – 00h

Restauration sur place

Entrée libre et gratuite

Visuel : @ybaumea

La saison des open airs continue avec De La Groove

Rendez-vous le 11 avril 2026 pour notre troisième open air de l’année.

Le samedi 11 avril 2026

de 16h00 à 00h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-11T19:00:00+02:00

fin : 2026-04-11T03:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-11T16:00:00+02:00_2026-04-11T00:00:00+02:00

Canal barboteur 6 rue raymond queneau 93000 Bobigny

contact@le-barboteur.com https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR



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