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De la magie dans l’air, Musée d’Aquitaine, Bordeaux

jeudi 22 octobre 2026 · Musée d'Aquitaine · Bordeaux

De la magie dans l’air, Musée d’Aquitaine, Bordeaux

Informations pratiques

Début
jeudi 22 octobre 2026
Fin
jeudi 22 octobre 2026
Lieu
Musée d'Aquitaine
Adresse
20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Tarif : 7 €, 5 € Carte jeune, gratuit pour l’accompagnant.

De la magie dans l’air Jeudi 22 octobre, 14h30 Musée d’Aquitaine Gironde

Tarif : 7 €, 5 € Carte jeune, gratuit pour l’accompagnant.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-22T14:30:00+02:00 – 2026-10-22T15:30:00+02:00
Fin : 2026-10-22T14:30:00+02:00 – 2026-10-22T15:30:00+02:00

Atelier précédé d’une courte visite de l’exposition « Tremblez, tremblez ! Les sorcières sont parmi nous »

Après une découverte des totems, amulettes et autres objets magiques de l’exposition, les enfants créent un mobile à suspendre. Pour cela ils peuvent apporter un petit objet à intégrer à leur précieux gri-gri (coquillage, plume, perle, petite photographie…).

Lien vers l’événément original : https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/476

Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 01 51 00 https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/ https://www.facebook.com/musee.aquitaine;https://instagram.com/musee_aquitaine;https://www.youtube.com/@museedaquitainebordeaux [{« link »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/476 »}]
atelier

Atelier sorcière © Fréderic Deval – mairie de Bordeaux

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