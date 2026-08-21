De la magie dans l’air, Musée d’Aquitaine, Bordeaux
jeudi 22 octobre 2026 · Musée d'Aquitaine · Bordeaux
Informations pratiques
De la magie dans l’air Jeudi 22 octobre, 14h30 Musée d’Aquitaine Gironde
Tarif : 7 €, 5 € Carte jeune, gratuit pour l’accompagnant.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-22T14:30:00+02:00 – 2026-10-22T15:30:00+02:00
Fin : 2026-10-22T14:30:00+02:00 – 2026-10-22T15:30:00+02:00
Atelier précédé d’une courte visite de l’exposition « Tremblez, tremblez ! Les sorcières sont parmi nous »
Après une découverte des totems, amulettes et autres objets magiques de l’exposition, les enfants créent un mobile à suspendre. Pour cela ils peuvent apporter un petit objet à intégrer à leur précieux gri-gri (coquillage, plume, perle, petite photographie…).
Lien vers l’événément original : https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/476
Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 01 51 00 https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/ https://www.facebook.com/musee.aquitaine;https://instagram.com/musee_aquitaine;https://www.youtube.com/@museedaquitainebordeaux [{« link »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/476 »}]
atelier
Atelier sorcière © Fréderic Deval – mairie de Bordeaux
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