De la photographie au roman, Antibes sous la neige, Janvier 1985, Salle des Associations, Antibes

Informations pratiques

De la photographie au roman, Antibes sous la neige, Janvier 1985 Jeudi 7 janvier 2027, 17h30 Salle des Associations Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-07T17:30:00+01:00 – 2027-01-07T19:00:00+01:00

Fin : 2027-01-07T17:30:00+01:00 – 2027-01-07T19:00:00+01:00

De la photographie au roman, Antibes sous la neige, Janvier 1985. Retour sur l’ouvrage d’Isabelle Picot et d’Alexis Ferrero.

Salle des Associations 24 cours Masséna Antibes 06160 Juan-les-Pins Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

De la photographie au roman, Antibes sous la neige, Janvier 1985. Retour sur l’ouvrage d’Isabelle Picot et d’Alexis Ferrero.

©Archives municipales d’Antibes Juan-les-Pins – 41Fi63